“Τουρισμός για Όλους”: Η ψηφιακή κάρτα και οι αλλαγές στο πρόγραμμα

Με ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα το πρόγραμμα επιδότησης του εσωτερικού τουρισμού. Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν και οι δικαιούχοι.

Ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», το νέας μορφής και δομής πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού για την περίοδο 2022-2025. Το πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑ και αφορά σε 200.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν μία ψηφιακή κάρτα ύψους 150 ευρώ, έκαστος, για την επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής τους. Το νέο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως βάση την επιτυχημένη εφαρμογή του "Freedom Pass", προβλέποντας μία διαδικασία πλήρως ψηφιακή - χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις - απλή και αποτελεσματική, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Με τις ρυθμίσεις της παρούσας τροπολογίας καθορίζονται - μεταξύ άλλων - οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι όροι και ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες για τους δικαιούχους θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, αυξάνουμε την επιδότηση του κοινωνικού τουρισμού για κάθε δικαιούχο, μέσα από το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους". Με το νέο πρόγραμμα, 30 εκατομμύρια ευρώ παρέχονται για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των τουριστικών επιχειρήσεων. Για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν επωμιστεί - ιδίως τα τελευταία δυόμισι χρόνια - τα μεγαλύτερα βάρη. Στα πρότυπα του "Freedom Pass", εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, βρισκόμαστε, ξανά, δίπλα στους πιο ευάλωτους και το αποδεικνύουμε καθημερινά».

Η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με τη ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, δημιουργούμε ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, επιλύοντας πολλά ζητήματα του παλαιότερου προγράμματος με μία διαδικασία πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πλήρως ψηφιακή. Με το νέο πρόγραμμα, επιτυγχάνεται ουσιαστική στήριξη των συμπολιτών μας για τις διακοπές τους μέχρι το τέλος του έτους, με ένα επιπλέον μέτρο ενίσχυσης του εισοδήματος έναντι της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά και επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ ανάκαμψης εξωτερικού και εσωτερικού τουρισμού, στηρίζοντας προορισμούς που βασίζονται κατ' εξοχήν στους Έλληνες επισκέπτες».

Στην τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού προβλέπεται, επίσης, η απρόσκοπτη χρηματοδότηση - μέχρι το 2025 - των τμημάτων μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχικά ανέργων του τουριστικού τομέα, η οποία επισημαίνεται ότι είχε ανασταλεί για τρεις εκπαιδευτικές περιόδους (2015 - 2018). Υπογραμμίζεται ότι με την παρούσα ρύθμιση, οι απόφοιτοι των τμημάτων μετεκπαίδευσης κατοχυρώνουν δια νόμου επαγγελματικά δικαιώματα - μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους - αποκτώντας ταυτόχρονα την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του σχετικού νόμου (2112/1920 Α'67), ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της μετεκπαίδευσης έχει προστεθεί και νέα έκτη ειδικότητα για τους εργαζομένους στον τουρισμό (spa-θαλασσοθεραπεία).

Όπως σημείωσε η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη: «Στο Υπουργείο Τουρισμού, πιστεύουμε στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων δια βίου εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, θωρακίζουμε θεσμικά την απρόσκοπτη συνέχιση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, για τα οποία θα έληγε η διάταξη της χρηματοδότησης τους στο τέλος του 2022, και με χρήση των κονδυλίων ΠΔΕ, τα συνεχίζουμε μέχρι και το 2025, οπότε και θα σχεδιαστεί το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού».

Τέλος, με ξεχωριστή ρύθμιση, προβλέπονται σχετικές προθεσμίες και αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Α.Ε.Π.Ο.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

