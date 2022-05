Κοινωνία

Καιρός - Αττική: σφοδρή καταιγίδα σε πολλές περιοχές (βίντεο)

Έντονα είναι τα φαινόμενα αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Ραγδαία είναι η μεταβολή του καιρού, με την Αττική, μετά από άλλες περιοχές, να πλήττεται από σφοδρή καταιγίδα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που είχε εκδοθεί, πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι της Τετάρτης (18-05-2022) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (19-05-2022) με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, τους ισχυρούς ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στη Λεωφόρο Σταμάτας, στη συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου, εγκλωβίστηκαν οδηγοί στα αυτοκίνητά τους και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Από το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί για το Λεκανοπέδιο επτά κλήσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων από υπόγεια.

Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα, καθώς η καταιγίδα συνοδεύεται από αστραπές και ισχυρούς ανέμους.

