Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (εικόνες)

Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν για την Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη ζει στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι βεβαιότητες μας εγκαταλείπουν και οι αβεβαιότητες κερδίζουν, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας σ’ αυτή τη χώρα που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας, αλλά και έχει υποφέρει τόσα πολλά και δεν δίστασε στις κρίσιμες στιγμές να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, τόνισε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία που εκφώνησε στην Ακαδημία Αθηνών η οποία τον ανέδειξε επίτιμο μέλος της.

Τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο διάστημα 2014-2019 και πρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου παρουσίασε ο ακαδημαϊκός και πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος - παρουσία της πολιτικής, της στρατιωτικής και της εκκλησιαστικής ηγεσίας, ακαδημαϊκών και φίλων - αποκαλώντας τον ένθερμο υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενότητας και φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου, μια φιλία που όπως τόνισε, την έχει αποδείξει έμπρακτα.

Ο κ. Γιούνκερ ανέπτυξε την ομιλία του για το «Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης» ("Quel avenir pour l'Europe?") αλλά ήταν μια φορτισμένη ομιλία, από την αρχαία Ελλάδα ως τη σύγχρονη της Μελίνας, του Θεοδωράκη και της Βίκυς Λέανδρος (που πήρε το βραβείο της Eurovision εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο). Ήταν μια εποχή, είπε, που η μουσική ήταν πιο σημαντική απ’ οτιδήποτε άλλο. Μια φράση που καταχειροκροτήθηκε γιατί απέπνεε τη βεβαιότητα της ειρήνης και της ευημερίας την οποία απολάμβανε η Ευρώπη επουλώνοντας τις πληγές του Β. Παγκοσμίου Πολέμου.

Θυμήθηκε όπως σε κάθε ευκαιρία τις δύσκολες ημέρες που έζησαν οι απλοί Έλληνες πολίτες την εποχή των μνημονίων, τα οποία υπέμειναν με κουράγιο και γενναιότητα.

Ήμουν απ’ αυτούς που ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την ευρωζώνη και από το ευρώ, που θα ήταν λάθος, είπε για να προσθέσει ότι η Ελλάδα τώρα ξαναβρήκε τον δρόμο της και πάει πολύ καλύτερα, χάρη στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και των πολιτών της.

«Ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός που οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να θαυμάζουν»

Αναφέρθηκε στην «απρόκλητη» επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και στην ενότητα που εμφανίζει η ΕΕ διαψεύδοντας τις προβλέψεις για διάλυσή της όπως και στην περίπτωση του Brexit.

Παραθέτοντας ορισμένες σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ότι παρότι οι βεβαιότητες μας εγκαταλείπουν δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας.

Να διατηρήσουμε τη συνοχή είναι μια βασική αρχή για την οποία προσπαθούμε, όπως και να διατηρήσουμε μια κατεύθυνση και να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα της Ευρώπης.

Ο Τραμπ έβαλε τέλος στη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύουν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Πρέπει να αναλάβουμε μόνοι μας την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, υπενθύμισε.

Στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής, είπε, πρέπει να αποκτήσουμε μια φωνή γιατί όταν μιλάμε με πολλές φωνές δεν μας ακούν και ζήτησε να εγκαταλείψουμε την διαδικασία της ομοφωνίας υπέρ μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας σε πολλούς τομείς που θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Ζήτησε ακόμη να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση που δεν είναι πλήρης, να δούμε από πιο κοντά την διακυβέρνηση της ευρωζώνης, να σκεφτούμε την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να θέσουμε σε εφαρμογή τις εγγυήσεις καταθέσεων και μια πραγματική αγορά κεφαλαίων , όλα αυτά έχοντας πάντα κατά νου τον σεβασμό του κράτους δικαίου.

Το κράτος δικαίου δεν θίγεται όχι μόνον από τον Πούτιν, σημείωσε ο κ. Γιούνκερ, αλλά και από δύο τρεις κυβερνήσεις της ΕΕ. Όμως το κράτος δικαίου είναι θεμέλιο της ΕΕ και προστατεύει πρωτίστως τα πιο αδύναμα κράτη και εντός των κρατών μελών τους πιο αδύναμους πολίτες. Πρέπει να εφαρμόσουμε μη ανοχή έναντι αυτών που ακολουθούν τη μη ανοχή του κράτους δικαίου, είπε χαρακτηριστικά.

Η λειτουργία της ΕΕ, τόνισε, πρέπει να βελτιωθεί, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Η Επιτροπή επί των ημερών μου μείωσε τη γραφειοκρατία κατά 85%. Η προηγούμενη Επιτροπή αναλάμβανε 180 πρωτοβουλίες το χρόνο και η δική μου 24, όχι για τη συρρίκνωση της Ευρώπης αλλά γιατί πρέπει να κάνουμε μεγάλα πράγματα για τις μεγάλες υποθέσεις και λιγότερα για τα μικρά.

Διαχώρισε τη θέση του απ’ αυτούς που θέλουν τη δημιουργία Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης κατ’ απομίμηση των ΗΠΑ γιατί όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος όπως οι ΗΠΑ ούτε οι πολίτες της το θέλουν. «Πολλή Ευρώπη μπορεί να σκοτώσει την Ευρώπη». Τάχθηκε επίσης υπέρ της εξισορρόπησης των θεσμών και μίλησε ιδιαίτερα για το Συμβούλιο των ηγετών. Το Συμβούλιο δεν έχει τίποτα το Κοινοτικό. Είναι ένα διακυβερνητικό όργανο. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τι λέγεται ούτε τι βρίσκεται στην ατζέντα, είπε χαρακτηριστικά.

Έκλεισε την ομιλία του παραφράζοντας τον Γάλλο φιλόσοφο Μπλέζ Πασκάλ που είπε ότι αγαπάει τα πράγματα που πάνε μαζί, για να πει ότι «η ΕΕ και η Ελλάδα πάνε μαζί για πάντα».

