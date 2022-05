Κόσμος

ΝΑΤΟ - ΗΠΑ: θα απαντηθούν οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Οι ΗΠΑ στηρίζουν απόλυτα την ένταξη των δύο χωρών στη Συμμαχία.

Οι ΗΠΑ είναι "πεπεισμένες ότι η Σουηδία και η Φινλανδία θα έχουν μια αποτελεσματική διαδικασία ένταξης (στο ΝΑΤΟ) και ότι υπάρχει δυνατότητα να απαντηθούν οι ανησυχίες της Τουρκίας", ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διεξάγει συνομιλίες με την Άγκυρα, η οποία απειλεί να μπλοκάρει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών, ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, δήλωσε επίσης: "Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το τι θα προκύψει από αυτό".

Κορυφαίοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξαν "ομόφωνα" τις προσπάθειες της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας τους ισχυρούς στρατιωτικούς εταίρους, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν.

"Ομόφωνα", είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι η ομάδα "υποστήριξε την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι πολύ ικανοί εταίροι στον τομέα της ασφαλείας".

Τσαβούσογλου: Αντιρρήσεις για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε απόψε ότι η χώρα του έχει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλειά της, λόγω της υποστήριξης, όπως είπε, που παρέχουν η Σουηδία και η Φινλανδία σε «τρομοκρατικές οργανώσεις». Για αυτό τον λόγο η Άγκυρα αντιτίθεται στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, εξήγησε.

Σε σύντομες δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στη Νέα Υόρκη, ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Άγκυρα κατανοεί τις ανησυχίες της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την ασφάλειά τους, όμως τόνισε ότι θα πρέπει να απαντηθούν και οι ανησυχίες της Τουρκίας.

