Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν κρατούν ισορροπίες στα ελληνοτουρκικά

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια υποβάθμισης της ομιλίας Μητσοτάκη, τα καρφιά και οι Φινλανδία – Σουηδία.

«Όποιος και να χειροκροτηθεί, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι οι Ελληνοκύπριοι που απέρριψαν τα σχέδια λύσης», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αποκάλυψε ότι παραπονέθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν ισορροπίες στο θέμα της Κύπρου και στα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζοντας ότι ο Μπλίνκεν του απάντησε πως θα διατηρήσουν ισορροπία.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόμενος στην ομιλία του Έλληνα στο Κογκρέσο, είπε: «Στο θέμα της Ελλάδας και της Κύπρου, όποιος και να χειροκροτηθεί, ας χειροκροτηθεί, όλος ο κόσμος γνωρίζει, και τα ΗΕ το γνωρίζουν πολύ καλά. Μέχρι σήμερα, εδώ και 55 χρόνια όλα τα σχέδια λύσης τα απέρριψε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτή την πραγματικότητα δεν την αλλάζει».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιτιθέμενος και στην Κύπρο, σημείωσε ότι «όλοι ξέρουν ποιοι απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Όλοι γνωρίζουν ποιος ανέτρεψε το τραπέζι στο Κραν Μοντανά. Επομένως δεν είναι σημαντικό ποιος και που χειροκροτήθηκε. Όλοι όσοι μιλούν στο Αμερικανικό Κογκρέσο. χειροκροτούνται όρθια και μάλιστα χειροκροτούνται πολλές φορές. Το είδαμε αυτό όταν πήγαμε στις συνόδους του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια παράδοση. Μπορεί να γίνει».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέχισε ως εξής: «Εμείς σήμερα είπαμε στον ομόλογό μου ότι μέχρι σήμερα στο Κυπριακό και στις πολιτικές Ελλάδας-Τουρκίας εφάρμοζαν πάντα μια ισορροπία, αλλά το τελευταίο διάστημα έχασαν αυτή την ισορροπία και ότι πρέπει να διατηρήσουν αυτή την ισορροπία. Ο ίδιος είπε ότι αυτή την ισορροπία θα την διατηρήσουν. Επομένως οι ΗΠΑ και οι άλλες χώρες πρέπει να είναι ουδέτερες και αντικειμενικές σε αυτό το θέμα. Πρέπει να είναι υπέρ του δικαίου και των δικαιωμάτων».

Αναφερόμενος στη Σουηδία και τη Φινλανδία οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ να υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις που στοχεύουν την Τουρκία». «Βλέπουν το PKK πιο κοντά τους», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε πως αυτό που η Τουρκία θέλει από τις ΗΠΑ είναι την άρση των κυρώσεων. Ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν το PKK/YPG.

«Μπορώ να σας πω ότι είχαμε μια πολύ θετική συνάντηση. Η απάντηση στην επιστολή για το F-16 είναι σημαντική. Είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ να δώσουν F-16 στην Τουρκία. Προς το παρόν, τα μηνύματα από το Κογκρέσο είναι θετικά. Τόσο η αμερικανική κυβέρνηση όσο και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη θετική προσέγγιση και δουλειά. Η σημασία της συνεργασίας με την Τουρκία έχει γίνει κατανοητή», ανέφερε.

