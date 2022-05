Αθλητικά

Europa League: Η Άιντραχτ κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Με την καθοριστική συμβολή του τερματοφύλακα τους οι Γερμανοί κατόρθωσαν να πάρουν την νίκη επί της ομάδας των Ρέιντζερς.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης επέστρεψε στους ευρωπαϊκούς τίτλους έπειτα από 42 χρόνια (και την κατάκτηση του τότε Κυπέλλου UEFA), καθώς νίκησε στον τελικό του Europa League τους Ρέιντζερς με 5-4 στα πέναλτι (1-1 κ.α. και παρ.) στο «Σάντσεθ Πιχθουάν» και σήκωσε στον ουρανό της Σεβίλλης το τρόπαιο.

«Ήρωες» για τη γερμανική ομάδα, οι Ράφαελ Μπορέ και Κέβιν Τραπ. Ο πρώτος σοφάρισε στον κανονικό αγώνα το τέρμα του Αρίμπο με το οποίο είχαν προηγηθεί οι Σκωτσέζοι κι ευστόχησε και στο 5ο και καθοριστικό πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» απ’ τα 11 μέτρα, ενώ ο δεύτερος έπιασε το πέναλτι του Ράμσεϊ, προσφέροντας στην ομάδα του τη νίκη. Τεράστια απογοήτευση για τους Σκωτσέζους που πλησίασαν στο όνειρο, αλλά όπως και το 2008, έχασαν ξανά στον τελικό.

Η Άιντραχτ ήταν εξαρχής πολύ απειλητική και στο 20’ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όμως στην εξαιρετική ατομική προσπάθεια και το τελείωμα του Κνάουφ, ο ΜακΓκρέγκορ είχε «απάντηση», αποκρούοντας εντυπωσιακά στη γωνία του. Οι Ρέιντζερς προσπάθησαν να ισορροπήσουν το ματς και στο 26’ έχασαν την πρώτη δική τους ευκαιρία, με το υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ του Αρίμπο, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Τραπ.

Στο 32’ ο Κόστιτς «έτρεξε» όλο το γήπεδο απ’ τα αριστερά και τελείωσε τη φάση με συρτό, γωνιακό πλασέ το οποίο πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 36’ ο Τραπ έδιωξε σε κόρνερ την πολύ επικίνδυνη κεφαλιά του Λάντστραμ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Τζακ βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ απ’ τα δοκάρια της Άιντραχτ.

Η γερμανική ομάδα ξαναμπήκε με το πόδι στο... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία στο 48’ με τον Λίνστραμ, το πλασέ του οποίου κόντραρε στο πόδι του Καμαρά και πέρασε ελάχιστα άουτ (κόρνερ) απ’ το δεξί δοκάρι του... ακινητοποιημένου ΜακΓκρέγκορ. Οι Ρέιντζερς ωστόσο, ήταν εκείνοι που βρήκαν το δρόμο προς τα δίκτυα στο 57’ με τον Τζο Αρίμπο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Τούτα που γλίστρησε και τον έχασε, με τον Νιγηριανό μέσο να βγαίνει στο τετ-α-τετ και να μην αστοχεί κάνοντας το 1-0 για τους Σκωτσέζους. Ο σκόρερ των Ρέιντζερς μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα (59’) είχε και μία σωτήρια παρέμβαση με το στήθος στο πλασέ του Λίνστραμ, σώζοντας την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.

Στο 67’ η Άιντραχτ «άγγιξε» την ισοφάριση, όμως το ψηλοκρεμαστό πλασέ του Καμάντα στο τετ-α-τετ με τον ΜακΓκρέγκορ έφυγε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του γκολκίπερ της σκωτσέζικης ομάδας.

Η πίεση των Γερμανών ανταμείφθηκε στο 69’ με το γκολ της ισοφάρισης από τον Ραφαέλ Μπορέ. Από τη χαμηλή σέντρα του Κόστιτς, ο Κολομβιανός επιθετικός μπήκε «σφήνα» ανάμεσα στους στόπερ των Ρέιντζερς και με κοντινή προβολή έγραψε το 1-1.

Στα λεπτά που απέμεναν ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας του τελικού, η Άιντραχτ είχε μία στοιχειώδη υπεροχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ και το ματς οδηγήθηκε φυσιολογικά στην παράταση.

Στο ημίωρο που ακολούθησε οι Γερμανοί ήταν πιεστικοί στο πρώτο τέταρτο και στο 96’ έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Μπάσεϊ γλίστρησε από αριστερά, ο Κόστιτς έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, αλλά ο αμυντικός των Ρέιντζερς τον πρόλαβε με τάκλιν.

Στο 114’ το μακρινό δεξί δυνατό σουτ του Γιάκιτς, έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι του ΜακΓκρέγκορ. Τέσσερα λεπτά αργότερα (118’), ήταν η σειρά των Σκωτσέζων να απειλήσουν. Με τον Τραπ να κάνει την απόκρουση του αγώνα, σε απίστευτο τετ-α-τετ του Κεντ, κρατώντας το σκορ στα επίπεδα του 1-1, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Γερμανός είχε εξαιρετική αντίδραση και στο φάουλ του Ταβερνίερ.

Στα πέναλτι «μίλησε» η ψυχραιμία των Γερμανών, που ευστόχησαν και στις πέντε εκτελέσεις τους, την ώρα που ο Τραπ, έπιασε το πέναλτι του Ράμσεϊ (3ο στη σειρά) και χάρισε στην ομάδα του το μικρό αβαντάζ, που κράτησαν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του ως το τέλος.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ταβερνίερ 0-1



Λεντς 1-1



Ντέιβις 1-2



Χρούστιτς 2-2



Άρφιλντ 2-3



Καμάντα 3-3



Ράμσεϊ Απέκρουσε ο Τραπ



Κόστιτς 4-3



Ρουφ 4-4



Μπορέ 5-4

Γήπεδο: «Ραμόν Σάντσες Πιχθουάν» (Σεβίλλη/Ισπανία)

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Σκόρερ: 69’ Μπορέ – 57’ Αρίμπο

Κίτρινες: 62’ Αρίμπο, 74’ Ράιτ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Τραπ, Εντικά (100’ Λεντς), Τούτα (59’ Χαζέμπε), Τουρέ, Κνάουφ, Ρόντε (90’ Γιάκιτς), Σο (106’ Χρούστιτς), Κόστιτς, Καμάντα, Λίντσρεμ (72’ Χάουγκε), Μπορέ.

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ (Τζιοβάνι φαν Μπρόνχορστ): ΜακΓκρέγκορ, Ταβερνιέρ, Μπάσεϊ, Γκόλντσον, Μπάρισιτς (117’ λ.τρ. Ρουφ), Λάντσραμ, Καμάρα (91’ Άρφιλντ), Τζακ (74’ Ντέιβις), Κεντ, Ράιτ (75’ Σακάλα, 117’ Ράμσεϊ), Αρίμπο (101’ Σαντς).

