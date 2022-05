Life

“The 2Night Show” - Χατζηαγγελάκης: Η Χάνου και η φάρσα που τον έστειλε στο κρατητήριο (βίντεο)

Για όλους και για όλα μίλησε ο ηθοποιός που βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “The 2Night Show”, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν την Τετάρτη ο ηθοποιός Σπύρος Χατζηαγγελάκης, που βρέθηκε στο πλατό και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα: την συμμετοχή του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και την «αδελφή ψυχή» που έχει βρει στο πρόσωπο της τηλεοπτικής συντρόφου του, Μαρίας Χάνου, τα θεατρικά σχέδια του, αλλά και τις επιχειρηματικές ενασχολήσεις του, ενώ δεν μπορούσε να μην γίνει συζήτηση για την περιβόητη φάρμα που κατέληξε με τον ίδιο… στο κρατητήριο.

«Η Μαρία Χάνου νιώθω ότι είναι η αδερφή ψυχή μου. Έχει ταλέντο, έχει μία αθωότητα και μια ανεμελιά σε αυτό που κάνει, ξεχνάει ότι υπάρχουν κάμερες», δήλωσε για την συνάδελφό του, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του σχέδια για τον «Γλάρο» του Τσέχωφ, με την θεατρική ομάδα του «C for Circus», αλλά και για το νέο του εγχείρημα ως επιχειρηματίας στην εστίαση.

Σχετικά με την εμπειρία που βίωσε μετά την ατυχή φάρσα που έκανε στο θέατρο και τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης είπε «Έκανα ωραία Πρωτοχρονιά, πολύ ιδιαίτερη. Νομίζω ότι έκανα φάρσα στον εαυτό μου. Ήταν μια παρεξήγηση μετά την άλλη. Ήταν ούτε καν φάρσα, ένα πείραγμα που εξελίχθηκε σε κρατητήριο για εμένα. Πήρα τηλέφωνο στο θέατρο στους ανθρώπους που τους ήξερα με μια πολύ αστεία φωνή, σίγουρος ότι με έχουν καταλάβει. Πριν πέντε χρόνια, είχε γίνει το αντίστοιχο με τη Φωτεινή Αθερίδου στο θέατρο που παίζαμε, είχε πάρει η Φωτεινή και την είχαν καταλάβει. Θεωρήσαμε ότι θα γινόταν κάτι αντίστοιχο αλλά κατέληξα στο κρατητήριο».

Όπως συμπλήρωσε, «όταν μαθεύτηκε το γεγονός ότι μπήκα στο κρατητήριο, πήρε τεράστια έκταση. Βγήκε το όνομά μου, κάτι που δεν επιτρέπεται. Τότε ήταν που άρχισα να μην περνάω καλά, άρχισα να δέχομαι μηνύματα και τηλέφωνα από ανθρώπους που έξω δε θα μου μίλαγαν ποτέ. Δεν περίμενα να πάρει τέτοια έκταση το θέμα. Στεναχωρήθηκα πολύ».

