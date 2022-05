Κοινωνία

Κακοκαιρία: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Μικροπροβλήματα κυρίως σε ορισμένες πορθμειακές γραμμές, έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι, που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά στα πελάγη τα 8, πρόσκαιρα στη θάλασσα Κυθήρων έως τα 9 μποφόρ.

Από το μεσημέρι και από τα βόρεια αναμένεται μικρή εξασθένηση.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για Μαρμάρι, ύστερα από απόφαση του πλοιάρχου. Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στη γραμμή Φανερωμένη Σαλαμίνας-Πάχη Μεγάρων και Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Κλειστή είναι η γραμμή Ρίο-Αντίρριο.

Με πρακτικό και κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου εκτελούνται τα δρομολόγια στη γραμμή Λευκίμμης-Κέρκυρας.

