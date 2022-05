Υγεία - Περιβάλλον

Μάσκες στα σχολεία - Εξαδάκτυλος: γιατί δεν θα βγουν μέχρι το τέλος των μαθημάτων (βίντεο)

Πως εξηγεί την αναμενόμενη απόφαση για διατήρηση του πρωτοκόλλου έως την λήξη της του σχολικού έτους. Τι λέει για το ενισχυμένο εμβόλιο για τον κορονοϊό και το “φθινοπωρινό κύμα” της πανδημίας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από τον Θάνο Πλεύρη για την μη υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας από την 1η Ιουνίου, ο κ. Εξαδάκτυλος είπε πως στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου και θα συζητηθεί το ζήτημα της μάσκας στα σχολεία, δεν αναμένεται να ληφθεί απόφαση που θα αλλάζει το ισχύον καθεστώς μέχρι την λήξη των μαθημάτων, εκτιμώντας πως μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν και μετά από την 1η Ιουνίου να φορούν μάσκες στον χώρο του σχολείου.

Ο κ. Εξαδάκτυλος είπε πως αν αποφασιστεί άρση της υποχρεωτικότητας χρήσης μάσκας στα σχολεία, «αυτή θα «εφαρμοστεί» άμεσα και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Έχω εντύπωση πως δεν θα υπάρξει αλλαγή για τα σχολεία γιατί είναι λίγες οι ημέρες μέχρι να τελειώσουν τα μαθήματα».

Απαντώντας στα επιχειρήματα πως θα πρέπει τα παιδιά να φορούν μάσκες στο σχολείο, όταν σε κάθε άλλη έκφανση της καθημερινότητας τους πχ. στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα μαγαζί εστίασης θα πηγαίνουν χωρίς μάσκα, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είπε πως «αυτές είναι προαιρετικές δραστηριότητες , ενώ το σχολείο είναι υποχρεωτική δραστηριότητα».

Ερωτηθείς γιατί το μέτρο της μη υποχρεωτικής χρήσης μάσκας έχει ισχύ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αποκρίθηκε πως «τα προηγούμενα δύο χρόνια είδαμε ότι τα φθινοπωρινά κύματα της πανδημίας εμφανίζονταν στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου, άρα η διασπορά γινόταν τον Σεπτέμβριο και αν θέλουμε να δράσουμε αποτρεπτικά, θα πρέπει τότε να δούμε την κατάσταση».

«Μέχρι τότε θα έχουμε περισσότερα δεδομένα και για τα εμβόλια και τις δόσεις. Περιμένουμε και ίσως έχουμε κάποιο ενισχυμένο εμβόλιο, αλλά δεν είναι σίγουρο δυστυχώς, αν και όλοι θα το θέλαμε», κατέληξε ο κ. Εξαδάκτυλος.

