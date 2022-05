Κόσμος

Η Ουκρανία βομβάρδισε χωριό στη Ρωσία

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας μιλά για εδαφικά κέρδη κοντά στο Χάρκοβο. Ο Ζελένσκι ετοιμάζεται να παρατείνει τον στρατιωτικό νόμο.

Ο ουκρανικός στρατός κατέγραψε εδαφικά κέρδη στην περιοχή γύρω από το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, υποστήριξε το γενικό επιτελεί μέσω Facebook χθες Τετάρτη.

Ουκρανικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το χωριό Ντεμεντίεβκα, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, προελαύνοντας σε βόρειο τομέα της περιοχής. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες στο χωριό Ντοβχένκε, περίπου 25 χιλιόμετρα από τη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν χωριό στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα, ένας άμαχος νεκρός

Ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χωριό στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα των δύο εμπόλεμων κρατών, στη δυτική περιφέρεια Κουρσκ, νωρίς σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άμαχος να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών, ο Ρομάν Σταραβόιτ.

Επλήγη βιοτεχνία παραγωγής αλκοολούχων ποτών και αρκετά άλλα κτίρια στο χωριό Τιότκινο, ανέφερε ο κ. Σταραβόιτ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Σφοδρές εχθροπραξίες αναφέρθηκαν επίσης γύρω από τις πόλεις Λίμαν, Μπαχμούτ, Αβντιίβκα και κοντά στη Σεβεροντονιέτσκ στην περιφέρεια Λουχάνσκ, πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Παρότι η Πολεμική Αεροπορία παρείχε εκ του σύνεγγυς υποστήριξη στις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις, δεν σημειώθηκαν ρωσικά εδαφικά κέρδη στην περιφέρεια, διαβεβαίωσαν οι ουκρανοί επιτελείς.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να παρατείνει τον στρατιωτικό νόμο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να παρατείνει τον στρατιωτικό νόμο και την επιστράτευση για άλλους τουλάχιστον τρεις μήνες, υποδεικνύουν έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται στην εισβολή του στρατού της Ρωσίας.

Η υποστήριξη στη Βερχόβνα Ράντα («ανώτατο συμβούλιο», το ουκρανικό κοινοβούλιο) θεωρείται δεδομένη. Ο στρατιωτικός νόμος κατά συνέπεια αναμένεται να παραταθεί ως τουλάχιστον την 23η Αυγούστου, την παραμονή της ημέρα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Ο στρατιωτικός νόμος επιβλήθηκε την 24η Φεβρουαρίου, ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής· έκτοτε, το μέτρο παρατείνεται κάθε φορά για τριάντα ημέρες. Ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν τη διάρκειά του ένδειξη του πόσο αναμένει το Κίεβο να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Δέκα άμαχοι νεκροί στο Ντονέτσκ

Τουλάχιστον δέκα ουκρανοί άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από πυρά των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Ντονέτσκ χθες Τετάρτη, ανέφερε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Πάβλο Κιριλένκο, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλοι επτά άμαχοι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

