Φοιτητικές εκλογές: Πρώτη η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ

Μεγάλη νίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στις φοιτητικές εκλογές που διεξήχθησαν ξανά μετά από τρία χρόνια – Ποσοστό 46,7% καταγράφει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο 90,8% των συλλόγων.

Με ολοκληρωμένη την καταμέτρηση στο 90,8% των συλλόγων για τις φοιτητικές εκλογές που διενεργήθηκαν εχθές, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει ποσοστό 46,7%.

Αναδεικνύεται, έτσι, πρώτη δύναμη στα Πανεπιστήμια για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδικασία.

Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται η ΠΚΣ με ποσοστό της τάξης του 25,08% , τρίτη δύναμη η ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,41% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με ποσοστό 8,76%.

Σημειώνεται ότι το BLOCO (η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) δεν ξεπερνά το ποσοστό του 2,28%.

"Αναφορικά με την ψευδή εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει η παράταξη της Πανσπουδαστικής μέσω των αποτελεσμάτων που δημοσιεύει, διευκρινίζεται ότι η πλειονότητα των Συλλόγων που ενσωματώνονται στα αποτελέσματα αυτά αποτελούν Συλλόγους- «φαντάσματα», τους οποίους έχει συστήσει και στους οποίους συμμετέχει μόνο η ίδια. Επιπλέον, η Πανσπουδαστική δεν αναγνωρίζει αποτελέσματα ΦΣ στους οποίους δεν συμμετέχει, προκειμένου να αποκρύψει την ανυπαρξία της και το αληθινό αποτέλεσμα", αναφέρει η ΟΝΝΕΔ σε ανακοίνωσή της.

Η Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κατερίνα Κορωνιά δήλωσε: «Τρία χρόνια μετά τις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές σήμερα μίλησαν και έδωσαν μια ξεκάθαρη απάντηση υπέρ της προόδου, υπέρ της ασφάλειας, υπέρ της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ευχαριστούμε την πλειοψηφία των φοιτητών που για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδικασία ανέδειξαν τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρώτη δύναμη. Έχουμε ευθύνη να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους, υλοποιώντας τις προτάσεις μας για ένα σύγχρονο, ανοιχτό, ελεύθερο και δημιουργικό Πανεπιστήμιο».

Με το πέρας της ενσωμάτωσης του 100% των ΦΣ αναμένεται νεότερη ανακοίνωση με τα τελικά αποτελέσματα.

