Τροχαίο: Νεκρός νεαρός στρατιώτης

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα 21χρονο φαντάρο.

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν στρατιώτη 21 ετών, σημειώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο 2ο χλμ της εθνικής οδού Λευκώνα - Προμαχώνα, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό, ενώ στη συνέχεια ανατράπηκε επί του οδοστρώματος.

Ο οδηγός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

