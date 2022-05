Κοινωνία

Θύμιος: Μαρτυρία ότι εθεάθη στην Αθήνα

Μία σημαντική μαρτυρία για τον 39χρονο, ο οποίος αγνοείται δίνει ελπίδες για τον εντοπισμό του.

«Χαραμάδα» ελπίδας για τον εντοπισμό του επί μέρες αγνοούμενου Θύμιου Μπουγά, από τον Πύργο Ηλείας, ανοίγει η μαρτυρία ότι εθεάθη στην Αττική.

Ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου bullying από ομάδα ατόμων στον Πύργο, εξαφανίστηκε στις 4 Μαΐου κι έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποια αξιόπιστη μαρτυρία για εμφάνισή του κάπου, παρά το ότι μία εβδομάδα αργότερα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σε δηλώσεις, όμως, που έκανε σήμερα ο πρόεδρος του Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, στο OPEN, είπε πως, μεταξύ εκατοντάδων κλήσεων που έγιναν στη Γραμμή Ζωής, υπάρχει μια που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του Θύμιου Μπουγά. Ο μάρτυρας που επικοινώνησε είπε ότι τον είδε από πολύ κοντά και τα όσα περιέγραψε ταιριάζουν με τον 39χρονο.

«Διασταυρώνεται η μαρτυρία ενδυματολογικά, από τον σωματότυπο και από το γεγονός ότι υπάρχει τραχειοστομία. Είναι μαρτυρία για την Αττική», είπε ο επικεφαλής της Γραμμής Ζωής, σημειώνοντας πως ο άνθρωπος που επικοινώνησε προσπάθησε να παρκάρει για να πλησιάσει τον 39χρονο αλλά εκείνος το κατάλαβε και εξαφανίστηκε.

«Πιστεύουμε ότι είναι αυτός και κρύβεται. Υπάρχει μεγάλος πανικός στον άνθρωπο», είπε ο Γεράσιμος Κουρούκλης, σημειώνοντας πως μετά την «επίσκεψη» των νταήδων στο σπίτι του, όταν του πέταγαν πυροτεχνήματα και την παρουσίασή του στη συνέχεια ως μανιακού που κυνηγάει ανθρώπους στον Πύργο, ο Θύμιος Μπουγάς τρόμαξε και φοβήθηκε πως τον κυνηγάει η αστυνομία.

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης απηύθυνε έκκληση στον 39χρονο, λέγοντάς του πως: «Είμαστε εδώ γι’ αυτόν, να βοηθήσουμε θέλουμε. Έχει τρομάξει φοβερά γιατί αυτά τα καλόπαιδα που του έκαναν τον bullying, δεν το έκαναν μία φορά αλλά επανειλημμένα. Τελευταία φορά ήρθε το πράγμα και ξεχείλισε, πήγαν οργανωμένα σαν αγέλη λύκων, να τον διαπομπεύσουν, να τον κινηματογραφήσουν, να τον βγάλουν στα κοινωνικά δίκτυα για να τον χλευάσουν και να τον τρομοκρατήσουν. Είχε πάει στην Αστυνομία, δεν τον είχαν βοηθήσει».

