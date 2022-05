Πολιτισμός

Κάκια Ιγερινού: ο Γιάννης Φέρτης και η “μάχη” με το Αλτσχάιμερ (εικόνες)

Για προχωρημένο στάδιο της νόσου κάνει λόγο η σεναριογράφος, με τον ηθοποιό να της ζητά, σε μια από τις “αναλαμπές” του να δημοσιοποιήσει το θέμα.

Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Γιάννη Φέρτη έκανε η Κάκια Ιγερινού.

Η σεναριογράφος αναφέρθηκε στον φίλο και πρώην συνεργάτη της, που δίνει μάχη με το Αλτσχάιμερ, συγκινώντας όλους όσοι την διάβασαν.

Συγκεκριμένα, η Κάκια Ιγερινού έγραψε για τον 84χρονο ηθοποιό:

«Δύσκολο να θυμίζεις στον πιο πιστό σου φίλο ποιος είσαι κάθε δέκα λεπτά. Η μνήμη σβήνει. Κι αναλαμπές μόνο φωτίζουν ένα Άγιο παρελθόν. Αγάπης. Αφοσίωσης. Σεβασμού. Σπάνιες αρετές στις μέρες μας. Κι ο Γιάννης τις είχε όλες. Ακόμη τις έχει. Είναι το μόνο που δεν ξεχνάει: Η αξιοπρέπεια».

Επίσης, η ίδια διευκρίνισε ότι «η φωτογραφία είναι δική του επιθυμία. Κι η ανάρτηση το ίδιο. Σαν συμπαράσταση σε ομοιοπαθείς. Δεν κρύβει τίποτε από κανέναν. Ευχή του: Ευλογημένος εκείνος που θα βρει το φάρμακο γι’ αυτή τη νόσο».

