Γλυπτά Παρθενώνα – UNESCO: Ξεκινούν οι συνομιλίες για επιστροφή τους στην Αθήνα

Η ανακοίνωση της UNESCO για την έναρξη των συνομιλιών Βρετανίας – Ελλάδας, για την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα.

Ότι ξεκινούν οι συνομιλίες Ελλάδας – Μεγάλης Βρετανίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ανακοίνωσε η UNESCO.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο χώρες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Οργανισμού να ενταθούν οι προσπάθειες για έναρξη διαλόγου με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών.

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε η UNESCO ζήτησε από το Λονδίνο να επανεξετάσει τη θέση του και να προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα.

Στις 29 Απριλίου, ο υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Στίβεν Πάρκινσον απέστειλε αίτημα στην Unesco να διοργανώσει συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού.

Η Λίνα Μενδώνη το αποδέχθηκε αμέσως και - σύμφωνα με την UNESCO - σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία.

Από το 1984 ,οπότε και υποβλήθηκε για πρώτη φορά το αίτημα προς την UNESCO για την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα, έχουν γίνει αμέτρητες προσπάθειες για διάλογο.

Το θέμα είχε θέσει στον Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντησή τους τον περασμένο Νοέμβριο, με τον Μπόρις Τζόνσον να παραπέμπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βρετανικό Μουσείο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επιμένει ότι πρόκειται για ζήτημα μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η UNESCO απέστειλε από μία επιστολή σε κάθε χώρα τον Μάρτιο του 2022 γι’ αυτό τον λόγο.

Η Βρετανία απάντησε στις 8 Απριλίου και η Ελλάδα στις 18 του ίδιου μήνα. Και πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία.

