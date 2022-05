Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Τα συμπτώματα και τα κρούσματα στον κόσμο

Τα ύποπτα συμπτώματα, οι τρόποι μετάδοσης και τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί ανά τον κόσμο.

Πολλές δεκάδες ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων έχουν εντοπιστεί από τις αρχές Μαΐου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, εγείροντας φόβους για την εξάπλωση της ασθένειας αυτής που είναι ενδημική στη δυτική Αφρική.

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας, που ήταν η πρώτη χώρα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα στις 6 Μαΐου, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ασθενείς, ανεβάζοντας σε εννέα τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν μολυνθεί από την ιογενή ευλογιά των πιθήκων.

Με εξαίρεση το πρώτο πρόσωπο που μολύνθηκε, το οποίο είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νιγηρία, οι υπόλοιποι ασθενείς μολύνθηκαν στη Βρετανία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

«Αυτά τα τελευταία κρούσματα, όπως και οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για κρούσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμασταν αρχικά: ότι μπορεί να υπάρχει μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων στις κοινότητές μας», εξήγησε η δρ Σούζαν Χόπκινς βασική ιατρική σύμβουλος της UKHSA.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια, λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυικούς πόνους, πρήξιμο στους λεμφαδένες, ρίγη και κόπωση. Επίσης οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν δερματικά εξανθήματα, τα οποία συχνά ξεκινούν από το πρόσωπο και εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος, περιλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ευλογιά των πιθήκων, η οποία μεταδίδεται από την επαφή με τον μολυσμένο ασθενή ή με τα σωματικά υγρά του, περιλαμβανομένου του σάλιου. Η ασθένεια συνήθως υποχωρεί από μόνη της.

Λίγο μεταδοτική μεταξύ των ανθρώπων

Χθες, Τετάρτη, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν την ευλογιά των πιθήκων ή κάτι που μοιάζει με αυτή την ασθένεια στο έδαφός τους.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία επισήμαναν ότι έχουν εντοπίσει συνολικά περίπου 40 ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειες, γεγονός που ώθησε τις υγειονομικές τους αρχές να κηρύξουν εθνικό υγειονομικό συναγερμό.

Στον Καναδά περισσότερα από δέκα ύποπτα κρούσματα εξετάζονταν χθες στο Μόντρεαλ, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio-Canada, επικαλούμενος τις υγειονομικές αρχές της πόλης.

Στις ΗΠΑ ένας άνδρας ο οποίος είχε πρόσφατα επισκεφθεί τον Καναδά βρέθηκε θετικός σε αυτή την ασθένεια στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Οι αρχές προσπαθούν γενικά να είναι καθησυχαστικές, υπογραμμίζοντας ότι η ασθένεια δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική μεταξύ των ανθρώπων.

Ωστόσο η αύξηση των εστιών της προκαλεί ανησυχία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει προσεκτικά το γεγονός ότι κάποια από τα κρούσματα στη Βρετανία φαίνεται να μεταδόθηκαν μέσα στην κοινότητα των ομοφυλόφιλων.

«Παρατηρούμε μεταδόσεις μεταξύ ανδρών που είχαν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες», κάτι που αποτελεί «μια νέα πληροφορία την οποία πρέπει να εξετάσουμε σωστά ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική» της μετάδοσης, δήλωσε ο Ιμπραϊμά Σοσέ Φαλ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στον ΠΟΥ.

Όμως «οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού μπορεί να μεταδώσει την ευλογιά των πιθήκων», υπογράμμισαν στις ΗΠΑ τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

