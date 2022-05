Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάτρα: Στην ΓΑΔΑ το φιαλίδιο με το αίμα της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση από το φιαλίδιο με αίμα που βρέθηκε ξαφνικά στο Καραμανδάνειο. Συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τι μπορεί να δείξει το νέο εύρημα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας, για την οποία έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μέσω της χορήγησης κεταμίνης.

Όπως έγινε γνωστό, τις προηγούμενες ώρες, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας βρέθηκε φιαλίδιο με αίμα της μικρής Τζωρτζίνας, το οποίο αναμένεται να ρίξει «φως» στα αίτια της ανεξήγητης επιδείνωσης στην υγεία του κοριτσιού. Πρόκειται για αίμα το οποίο είχε ληφθεί πριν από την πρώτη ανακοπή που υπέστη η άτυχη 9χρονη.

Όπως μετέδωσε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», το φιαλίδιο με το αίμα μεταφέρθηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, από την Πάτρα, μέσα σε ψυγείο, στην ΓΑΔΑ, μετά από αίτημα της Χαράς Σπηλιοπούλου, που είναι πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η 18η Ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση θανάτου του κοριτσιού.

Μάλιστα, η μεταφορά γίνεται με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας και αστυνομικούς με πολιτικά να συνοδεύουν το όχημα ειδικών προδιαγραφών με το οποίο μεταφέρθηκε το φιαλίδιο στην Αθήνα.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στον Alpha ανέφερε πως το εύρημα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη χρήση «όχι μόνο φαρμάκων που είναι μέσα στη θεραπεία ενός ανθρώπου αλλά και φαρμάκων που έχουν ληφθεί εκτός θεραπείας, ακόμα και δηλητηρίων».

Σημείωσε ότι το αίμα είναι πολύ πιθανόν να έχει συντηρηθεί σωστά και άρα οι τοξικολόγοι να μπορέσουν να ερευνήσουν τυχόν νέα δεδομένα που θα προκύψουν, ενώ σε ερώτηση πώς γίνεται το φιαλίδιο να βρέθηκε τώρα, ο κ. Λέων απάντησε ότι «ίσως το συγκεκριμένο νοσοκομείο διερεύνησε τις αποθήκες του, είδε εάν υπάρχουν άλλα βιολογικά υλικά και προφανώς κατέληξε ότι βρέθηκε αυτό το φιαλίδιο».

