Θεσσαλονίκη: 43χρονος πέθανε σε καρέκλα νοσοκομείου

Η καταγγελία της οικογένειας του θανόντα για ιατρική αμέλεια και η επίσκεψη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Ένας 43χρονος από τη Θεσσαλονίκη άφησε την τελευταία του πνοή στην καρέκλα των επειγόντων του νοσοκομείου «Παπανικολάου», με τους συγγενείς του να καταγγέλλουν ότι δεν εξετάστηκε ορθά από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 43χρονος πήγε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την 1η Απριλίου με πόνο στο πόδι.

Εκεί, τον εξέτασε χειρουργός του νοσοκομείου ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό και ότι μπορούσε να φύγει. Ωστόσο ο 43χρονος αντέδρασε, καθώς εξακολουθούσε να μην νιώθει καλά και σύμφωνα με την καταγγελία, προκλήθηκε και ένταση με το ιατρικό προσωπικό.

Όταν ανέβηκαν οι τόνοι και εκείνος αρνήθηκε να αποχωρήσει τότε κλήθηκαν οι σεκιούριτι του Παπανικολάου, οι οποίοι απαίτησαν να απομακρυνθεί από τον χώρο! Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι δεν θα φύγει από το νοσοκομείο και επέλεξε να καθίσει σε καρέκλα στον θάλαμο με τα επείγοντα του Παπανικολάου, όπου περίπου μιάμιση ώρα αργότερα κατέληξε. Το τραγικό είναι ότι η σορός του εντοπίστηκε πολλές ώρες μετά και συγκεκριμένα περίπου στις 11 το πρωί, όταν άλλαξε η βάρδια του ιατρικού προσωπικού.

Επειδή ο 43χρονος δεν είχε στοιχεία ταυτότητας πάνω του, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, όπου έσπευσε στο σημείο έπειτα από ενημέρωση του νοσοκομείου ότι στον θάλαμο βρίσκεται ένας νεκρός άνδρας. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ αναζητούσαν την ταυτότητα του θύματος, με αποτέλεσμα να καλέσουν όλους τους συγγενείς των ατόμων που είχαν προσέλθει στα επείγοντα εκείνη τη βραδιά. Μετά από επικοινωνία με το προσωπικό του νοσοκομείου -και ενώ αναζητείται και ο γιατρός που έδωσε το εξιτήριο- καλούνται τελικά συγγενείς του 43χρονου να μεταβούν στο Παπανικολάου για αναγνώριση της σορού.

«Αν του έπαιρναν οξυγόνο θα καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος πεθαίνει»

Ο αδελφός του θύματος, Ανδρέας Καμπάκας δηλώνει σοκαρισμένος για τον θάνατο του άτυχου άνδρα, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι νωρίτερα συνομιλούσαν για έναν απλό πόνο στο πόδι και λίγες ώρες μετά έμαθε ότι ο 43χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην καρέκλα! «Αν του έπαιρναν οξυγόνο ή αν έκαναν έναν έλεγχο με στηθοσκόπιο θα καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Δεν τηρήθηκε τίποτα από το πρωτόκολλο και κατέληξε», δήλωσε στο ThessToday.gr ο κ. Καμπάκας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι γιατροί του νοσοκομείου δεν επέτρεπαν αρχικά να γίνει η αναγνώριση, επικαλούμενοι λόγους covid, τονίζοντας ότι ο 43χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό. Όμως, από την νεκροψία – νεκροτομή -η οποία διενεργήθηκε οκτώ ημέρες αργότερα και μετά από υπογεγραμμένο χαρτί εισαγγελέα- διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος άνδρας δεν νοσούσε από κορονοϊό, ενώ και οι τυπικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη έγιναν σε απλό θάλαμο και όχι σε μονάδα covid.

Η οικογένεια του θύματος όταν υπέγραψε την αναγνώριση του 43χρονου δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Αν είχαν ληφθεί οι απαραίτητες εξετάσεις δεν θα είχε καταλήξει»

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δημήτρης Γαλεντέρης εκτιμά μέσω του ThessToday.gr ότι αν είχαν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ο 43χρονος θα ήταν ακόμη εν ζωή, ενώ εξηγεί ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση ο μηχανισμός της πνευμονικής εμβολής.

«Από τα ευρήματα της νεκροψίας έχουμε υπό διερεύνηση το σενάριο πνευμονικής εμβολής, δηλαδή θρόμβος ο οποίος ξεκίνησε από τα κάτω άκρα και έφτασε στους πνεύμονες και απέφραξε την αιμάτωσή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γαλεντέρης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν είναι ακόμη σίγουρο, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές – ιστοπαθολογικές εξετάσεις που θα μας δώσουν απαντήσεις στα αίτια του θανάτου». Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, η σύνταξη του ολοκληρωμένου ιατρικού φακέλου αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο πεντάμηνο.

Δικηγόρος: «Ψάχνουμε να δούμε αν με κάποια απλά μέτρα θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία»

Ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας, Θεόδωρος Μανώλης σε δηλώσεις του στο ThessToday.gr ανέφερε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανθρωποκτονία από αμέλεια οι συγγενείς του θύματος θα υποβάλλουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. «Μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο που ορίσαμε και τους ιατροδικαστές τόσο της ΕΛΑΣ όσο και του νοσοκομείου είμαστε εν αναμονή απαντήσεων για τα ακριβή αίτια του θανάτου, για το αν υπήρξαν λάθη και παραλείψεις από το νοσοκομείο και αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν λαμβάνονταν κάποια απλά μέτρα», δήλωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε υπό διερεύνηση ακόμη. Ό,τι θα πούμε στη συνέχεια θέλουμε να είναι ιατρικώς αποδεδειγμένο».

