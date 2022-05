Κόσμος

Ακάρ: “Έρωτας” για εξοπλισμούς έπιασε ξαφνικά την Ελλάδα

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι περιμένουν από την Ελλάδα να πάρει τις σωστές και λογικές αποφάσεις.



Στα καλά καθούμενα ο έρωτας για εξοπλισμούς κατέλαβε την Ελλάδα, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ προσθέτοντας ότι περιμένουν από την Ελλάδα να πάρει τις σωστές και λογικές αποφάσεις.

Σε ομιλία του στην 4η Έκθεση Αποδοτικότητας και Τεχνολογίας στην Άγκυρα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός αναφερόμενος στις σχέσεις με την Ελλάδα, είπε, «περιμένουμε από την Ελλάδα να δει τα γεγονότα παγκοσμίως και να πάρει τις σωστές και λογικές αποφάσεις. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλασματικό για μια χώρα με τόσα χρέη να την έχει συνεπάρει ο λεγόμενος έρωτας για τους εξοπλισμούς στα καλά καθούμενα ή να τρέχει πίσω από νέες συμμαχίες ενώ υπάρχει η συμμαχία στο ΝΑΤΟ».

Αναφερόμενος στα βήματα που έκανε η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία είπε ότι «το τζίνι βγήκε έξω από το μπουκάλι». Ο Χουλούσι Ακάρ ανέφερε, ακόμα, ότι «οι επιχειρηματίες και τα πανεπιστήμιά μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παράγουν γνώση, να τη μετατρέπουν σε τεχνολογία και να την μεταφέρουν στην αμυντική βιομηχανία. Δεν υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια».





