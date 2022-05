Κόσμος

Μήνυμα Ερντογάν για την 19η Μαΐου

Την ώρα που στην Ελλάδα τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο Τούρκος δημοσίευσε μήνυμα με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ και τη Γιορτή της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

«Δίνουμε έναν αμείλικτο αγώνα ενάντια σε αυτούς που θέλουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για την 19η Μαίου, Ημέρα Νεολαίας και Αθλητισμού για την Τουρκία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η 19η Μαΐου αναβιώνει το πνεύμα αντίστασης μέσα μας».

«Στις 19 Μαΐου 1919, το τουρκικό έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στις αποικιακές δυνάμεις κατοχής κι επέδειξε έναν επικό ηρωισμό ξεκινώντας έναν ολοκληρωτικό αγώνα για την ίδρυση του τελευταίου και παντοτινού κράτους, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και πετυχαίνοντας μια ευλογημένη νίκη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, συνδέοντας την ημέρα με την επέτειο της άφιξης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα το 1919 και την έναρξη του πολέμου κατά των Ελλήνων.

