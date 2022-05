Κόσμος

ΗΠΑ: Ο εγγονός του Τζον Τσάκαλος σκότωσε παππού και μάνα για να τους κληρονομήσει

Αρχαία τραγωδία θυμίζει η υπόθεση που συγκλονίζει τις ΗΠΑ με Ελληνα πρωταγωνιστή.



Ο ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του, Νάθαν Κάρμαν, συνελήφθη στην πόλη Βέρνον του Βερμόντ με την κατηγορία ότι το 2016 σκότωσε τη μητέρα του -ανοιχτά του ωκεανού στην περιοχή του Ροντ Αϊλαντ, όταν είχαν πάει για ψάρεμα- και το 2013 τον παππού του.

Οι αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το έκανε για να καρπωθεί χρηματικά ποσά από ασφάλεια της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, το 2016 ο Κάρμαν πήρε τη μητέρα του Λίντα και πήγαν για ψάρεμα με τη βάρκα του στην οποία είχε δώσει το όνομα «The Chicken Pox». Η βάρκα βούλιαξε στη διάρκεια του ψαρέματος με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί και να θεωρείται έκτοτε νεκρή. Στο κατηγορητήριο αναγράφεται ότι ο ίδιος βύθισε την βάρκα η οποία είχε μήκος 31 πόδια σε μακρινή απόσταση από τις ακτές του Ροντ Αϊλαντ. Τον ίδιο τον Κάρμαν βρήκε και περισυνέλλεξε το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου στην περιοχή της νήσου Martha’s Vineyard.

Το 2019 δικαστής είχε βρει ανάμεσα σε άλλα πως ο Κάρμαν είχε προβεί σε παραποίηση της βάρκας του και πως είχε αφαιρέσει δύο σταθεροποιητικούς λοβούς από την πρύμνη.

Επίσης, σύμφωνα με το ekirikas.com στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το 2013 ο Κάρμαν πυροβόλησε και σκότωσε τον παππού του Ιωάννη Τσάκαλο, επιχειρηματία ακινήτων στην πόλη Γουίνσδορ του Κονέκτικατ, ο οποίος διατηρούσε και οικία στην πόλη Τσέστερφιλντ του Νιου Χαμσάιρ.

