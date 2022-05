Πολιτική

Γενοκτονία των Ποντίων: Τα μηνύματα των πολιτικών και η αντίδραση της Τουρκίας

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου η 19η Μαΐου και αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο. Προκλητικές δηλώσεις από την Τουρκία.

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου η 19η Μαΐου και αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο.

«Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος είναι αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

ΠτΔ: Αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας η αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος

«Ιδιαίτερα η σημερινή επέτειος, σε μια συγκυρία που ο αυταρχικός αναθεωρητισμός απειλεί ευθέως τη σταθερότητα του κόσμου μας, ενεργεί αποτρεπτικά, ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες θηριωδίες», επισημαίνει η κ. Σακελλαροπούλου.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει στο μήνυμά της:

«Εκατόν τρία χρόνια μετά το ανηλεές πογκρόμ, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε βάρος του ελληνισμού του Πόντου, η μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων, που σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, παραμένει ζωντανή. Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την Ποντιακή Γενοκτονία και στις 19 Μαΐου αποτίει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους Έλληνες της περιοχής αυτής. Αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, την καθοριστική συμβολή των ξεριζωμένων Ποντίων στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανόρθωση της πατρίδας μας.

Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος είναι αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας. Ιδιαίτερα η σημερινή επέτειος, σε μια συγκυρία που ο αυταρχικός αναθεωρητισμός απειλεί ευθέως τη σταθερότητα του κόσμου μας, ενεργεί αποτρεπτικά, ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες θηριωδίες. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στις διακρίσεις και τη βία είναι ευθύνη όλων μας».

103 χρόνια μετά τη γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και ζητά δικαίωση. Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του εγκλήματος αυτού είναι χρέος της διεθνούς κοινότητας. pic.twitter.com/Jmoe1RzU81 — President GR (@PresidencyGR) May 19, 2022

Μητσοτάκης: Δεν ξεχνώ

Με μία ανάρτηση στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην 19η Μαΐου, η οποία είναι ημέρα αφιερωμένη στην γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει ο πρωθυπουργός: «Υποδεχόμαστε την 19η Μαΐου, τιμώντας τον Ποντιακό Ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης. Ενισχύοντας τη θωράκιση της πατρίδας και αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση. Και μετατρέπουμε σε αγώνα τις δύο λέξεις που συνοδεύουν κάθε δοκιμασία του Έθνους μας: Δεν ξεχνώ!».

Υποδεχόμαστε την 19η Μαΐου, τιμώντας τον Ποντιακό Ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης. Ενισχύοντας τη θωράκιση της πατρίδας και αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση. Και μετατρέπουμε σε αγώνα τις δύο λέξεις που συνοδεύουν κάθε δοκιμασία του Έθνους μας: Δεν ξεχνώ! pic.twitter.com/r9GYuIoo3G

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 19, 2022

Τσίπρας: Στηρίζουμε ενεργά την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμά του στα social media αναφέρε πως «σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού με μεγάλη ιστορία.

Δεν ξεχνούμε πως οι Πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα συνέβαλαν καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανόρθωση της χώρας παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες. Στηρίζουμε ενεργά την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας σε επιστημονικό και διπλωματικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αλλά και ο διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι η απάντηση σε κάθε μορφής εθνικισμό και αναθεωρητισμό που φέρνει νέους πολέμους, νέες γενοκτονίες και νέες εθνοκαθάρσεις. Αλλά και η βάση για την ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού στην περιοχή μας.»





Δένδιας: Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων

«Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού η σημερινή», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση του στο twitter.

«Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, τιμάμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και στους εθνικούς αγώνες», τονίζει.

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού η σημερινή. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, τιμάμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και στους εθνικούς αγώνες. #Genocide pic.twitter.com/T18KIxeJIQ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2022

Η αντίδραση της Τουρκίας

Την ίδια ώρα η Τουρκία προβαίνει σε νέες προκλητικές δηλώσεις με αφορμή την Γενοκτονία των Ποντίων, η οποία στην Τουρκία είναι η Ημέρα Νεολαίας και Αθλητισμού. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του αναφέρει ότι «η 19η Μαΐου αναβιώνει το πνεύμα αντίστασης μέσα μας». «Στις 19 Μαΐου 1919, το τουρκικό έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στις αποικιακές δυνάμεις κατοχής κι επέδειξε έναν επικό ηρωισμό ξεκινώντας έναν ολοκληρωτικό αγώνα για την ίδρυση του τελευταίου και παντοτινού κράτους, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και πετυχαίνοντας μια ευλογημένη νίκη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, συνδέοντας την ημέρα με την επέτειο της άφιξης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα το 1919 και την έναρξη του πολέμου κατά των Ελλήνων.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Μιλάτε για γενοκτονία Ποντίων όταν σφάξατε τους Τούρκους στην Τριπολιτσά το 1821

Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε μια προκλητική ανακοίνωση αναφέρει:

«Απορρίπτουμε παντελώς τους αβάσιμους ισχυρισμούς για τον Πόντο οι οποίες έγιναν από τις επίσημες ελληνικές αρχές με το πρόσχημα της επετείου και που αποσκοπούσαν στην πλήρη διαστρέβλωση της ιστορίας.

Είναι λυπηρό να βλέπουμε ότι οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για παράλογη διαστρέβλωση της ιστορίας. Καταδικάζουμε επίσης τις προσπάθειες των αντιτουρκικών λόμπι να εξαπατήσουν το κοινό φέρνοντας αυτές τις στρεβλωμένες αξιώσεις στην ημερήσια διάταξη τρίτων χωρών. Είναι σαφές ότι αυτές οι προσπάθειες εκείνων που προσπαθούν να αντλήσουν εχθρότητα από την ιστορία και να παραπλανήσουν τις νεότερες γενιές δεν θα υπηρετήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Αντί να επικαλείται τεχνητές ιστορικές αφηγήσεις που δεν συμβιβάζονται με την πραγματικότητα, θα ήταν πιο λογική επιλογή για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενάντια στην ανθρωπότητα, κατά την κατοχή και την απόπειρα εισβολής στην Ανατολία, όπως καθορίστηκαν από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής Ερευνών των Συμμαχικών Δυνάμεων. Με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν ωφέλιμο για όσους προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς να θυμούνται τα βάναυσα εγκλήματα και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον άλλων θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων, ιδιαίτερα των Τούρκων, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της Τριπολιτσάς το 1821.

Καλούμε την Ελλάδα να εργαστεί μαζί στη βάση της συνεργασίας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και ένα ευημερούν μέλλον αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα».

