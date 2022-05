Life

“Το Πρωινό” - Στέλλα Σαμνιώτη: το μοντέλο του GNTM μιλά για το επεισόδιο με τον ταξιτζή

Τι υποστηρίζει η κοπέλα για τον καβγά, το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και το εξώδικο του οδηγού ταξί, που κάνει λόγο για διαπόμπευση του. Γιατί λέει ότι φοβάται η ίδια και η οικογένεια της.

Το μοντέλο Στέλλα Σαμνιώτη, που έγινε ευρύτερα γνωστό από το GNTM, τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει την επικαιρότητα καθώς δέχτηκε μήνυση από οδηγό ταξί, για διαπόμπευση του, επειδή ανέβασε βίντεο στο Tik Tok εν αγνοία του.

Το μοντέλο μίλησε πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για το εν λόγω περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι σοκαρισμένη από χθες που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, μετά από έναν μήνα. Η διαδρομή με τον ταξιτζή ήταν μία πολύ μικρή απόσταση. που όπου κι αν με άφηνε τα χρήματα που θα έπαιρνε, ήταν ίδια. Αντί να με αφήσει εκεί που είχα βάλει στο GPS, του είπα να κάνει αριστερά στο τάδε στενό και να με αφήσει εκεί. Από την αρχή ήταν τσιτωμένος, είχε νεύρα και μου μίλησε λίγο απότομα.

Σταματάει το αμάξι εκεί που του είπα και μόλις του είπα ευγενικά «θέλετε να με περιμένετε να πάρω κάτι γρήγορα και να με γυρίσετε εσείς στο σπίτι ή να καλέσω άλλο ταξί», άρχισε να φωνάζει, έβγαλε και την μάσκα του, μιλούσε άσχημα, έλεγε «και ποια είσαι εσύ, που θα μου πεις που θα σε αφήσω» και, επειδή φώναζε, άνοιξα την πόρτα και μόλις πήγα να βγω από το αυτοκίνητο του είπα ευγενικά ότι θα καλέσω την αστυνομία. Τρόμαξα, ήρθε κατά πάνω μου και βγήκα και εγώ ταυτόχρονα από το αμάξι και πήδηξα ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή ήταν που τράβηξα και το βίντεο».

Το μοντέλο προσέθεσε πως «με το που έγινε το περιστατικό, εγώ κάλεσα και την Αστυνομία, είναι καταγεγραμμένη η κλήση μου. Πριν μια εβδομάδα μου ήρθε το εξώδικο που ζητούσε εντός τριών ημερών να διαγράψω το βίντεο και να ζητήσω συγγνώμη. Αφού θεωρεί ότι προσβάλλεται, ΟΚ, το διέγραψα εγώ το βίντεο. Να ζητήσω εγώ δημοσίως συγγνώμη για ποιο πράγμα; Επειδή μου επιτέθηκε; Φοβάμαι πάρα πολύ και εγώ και η οικογένεια μου, αυτός ο άνθρωπος ξέρει την διεύθυνση του σπιτιού μου».

Στην συνέχεια στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Ευάγγελος Τρουμπετάρης, δικηγόρος του 58χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος ανέφερε πως το περιστατικό δεν έχει γίνει όπως περιγράφεται από το μοντέλο, αλλά πως η πλευρά του πελάτη του δεν θέλει να δώσει άλλη δημοσιότητα στο θέμα και τονίζοντας πως «όλο αυτά γίνεται για λόγους αυτοπροβολής του μοντέλου».

