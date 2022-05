Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή παράδοσης του έργου ανακαίνισης, από τον ΟΠΑΠ, των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».



Την βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω το ΕΣΥ, καθώς επίσης και τη συνέχιση των συνεργασιών την Πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σήμερα, στην τελετή παράδοσης του έργου ανακαίνισης, από τον ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση κάνει πράξη σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα τη δέσμευσή της να παρέχει ποιοτικές υποδομές για τους ασθενείς, αλλά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

"Η προσπάθεια αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής. Έχουμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να παρέμβουμε σε βασικές νοσοκομειακές υποδομές της χώρας. Αλλά θα τονίσω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στάθηκε αρωγός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του Covid και θα στέκεται αρωγός και στη συνέχεια καθώς θα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας", τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και με το νέο διαγωνισμό για τις μόνιμες θέσεις προσωπικού γιατρών και νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσθέτοντας πως "όπου υπάρχουν ελλείψεις, όπως ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και στα δύο Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία, το Υπουργείο πάντα θα σπεύσει έτσι ώστε να τις καλύψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα".

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία, και σημείωσε: "Μεγάλες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι έχουν μία υποχρέωση να επιστρέφουν στην κοινωνία ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Δεν αποτελεί απλά μία τυπική υποχρέωση στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, νομίζω ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους σε αυτή την δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι πρέπει να αντιληφθούμε, διαφορετικά από ό,τι την αντιλαμβανόντουσαν στο παρελθόν. Και είμαι σίγουρος ότι και ο ΟΠΑΠ, ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ειδικά τώρα που θα έχει διαπιστώσει πόσο μεγάλη υπεραξία μπόρεσε να προσθέσει στα δύο Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία".

Υπηρεσίες Υγείας με ασφάλεια

«Αυτό που προσπαθούμε όλοι είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας με ασφάλεια, με σεβασμό στον άρρωστο, ώστε οι άρρωστοι που μπαίνουν σε κάθε νοσοκομείο να αισθάνονται ασφαλείς και να αισθάνονται ότι τους προσέχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το προσωπικό που είναι εδώ και προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως και σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε δομή υγείας, και είναι εδώ για να προσφέρουν υπηρεσίες με ασφάλεια προτυποποιημένες διαδικασίες για να είναι και οι ίδιοι και οι ασθενείς ασφαλείς, να έχουμε καλές υποδομές», ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Allwyn και Στρατηγικός Μέτοχος ΟΠΑΠ Karel Komarek σημείωσε: «Στον ΟΠΑΠ και την Allwyn - τη διεθνή εταιρεία μας - είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εταιρείες δεν κάνουν τη διαφορά μόνο με τις οικονομικές επιδόσεις τους. Η ανταπόκριση τους σε κοινωνικά ζητήματα είναι εξίσου σημαντική. Η ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων αντανακλά πλήρως αυτή την προσέγγιση. Με σημαντικές επενδύσεις και σκληρή δουλειά, τα δύο νοσοκομεία διαθέτουν πλέον σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και ένα αναβαθμισμένο θεραπευτικό περιβάλλον. Βεβαίως, το πιο σημαντικό από όλα είναι η στήριξη που παρέχεται σε χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς».

Τέλος ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων Εμμανουήλ Παπασάββας σημείωσε: «Στο τέλος αυτής της μεγάλης διαδρομής, τα Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία άλλαξαν όψη προσφέροντας ένα σύγχρονο μα ταυτόχρονα πιο φιλόξενο και ελκυστικό περιβάλλον για τους μικρούς ασθενείς, με φωτεινά χρώματα και ανάλογη θεματολογία. Πάνω από όλα, όμως, μπορούμε να μιλάμε για δύο νοσοκομεία με άριστες υγειονομικές υποδομές και εκσυγχρονισμένες μονάδες βάσει διεθνών προδιαγραφών, πιο λειτουργικά για τους γιατρούς και το προσωπικό, τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως».

Το έργο της ανακαίνισης

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ο ΟΠΑΠ είχε αναλάβει τη δέσμευση να ανακαινίσει τα δυο σημαντικότερα, παλαιότερα και μεγαλύτερα Παιδιατρικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία στην Ελλάδα. Το έργο της ανακαίνισης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκαν 30 έργα συνολικής επιφάνειας 14.960 τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές μονάδες διεθνών προδιαγραφών δυναμικότητας 564 κλινών, η κεντρική αποστείρωση, κεντρικές είσοδοι, κλιμακοστάσια κ.α.

Ενδεικτικά, κάποια από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν στα δύο νοσοκομεία είναι:

Η πλήρης ανακατασκευή της μονάδας Κεντρικής Αποστείρωσης στο νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία», που δεν είχε ανακαινιστεί για περισσότερο από 50 χρόνια. Με εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών, η νέα μονάδα εξυπηρετεί και τα δύο νοσοκομεία, καλύπτοντας ανάγκες για τις όποιες χρειαζόταν η εμπλοκή άλλων μονάδων του ΕΣΥ, μέχρι πρόσφατα.

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός της Β' Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας του νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐας Κυριακού», η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19, χάριν στην υπερσύγχρονη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων που διαθέτει. Η καινοτόμος αυτή μονάδα διαθέτει υπερσύγχρονες κλίνες αρνητικής πίεσης και αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η ανακαίνιση των παιδοχειρουργικών μονάδων των δύο νοσοκομείων, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδιατρική στην Ελλάδα.

Η ολική ανακαίνιση της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», που πλέον διαθέτει ένα παγκόσμιου επιπέδου χειρουργικό συγκρότημα και θάλαμο ανάνηψης.

Η δημιουργία μιας υπερσύγχρονης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών, που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή δεδομένα, στο νοσοκομείο «Παναγιώτης και Αγλαΐας Κυριακού».

Στην τελετή εγκαινίων των παιδιατρικών νοσοκομείων συμμετείχαν επίσης ο Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ Α.Ε Kamil Ziegler, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Α.Ε. Jan Karas, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Α.Ε. Οδυσσέας Χριστοφόρου, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Αναπληρωτής Διοικητής «Η Αγία Σοφία» Γιάννης Παύλου, ο Αναπληρωτής Διοικητής «Π. & Α. Κυριακού» Ανδρέας Τόσκας και ο Διοικητής Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Παναγιώτης Στάθης.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού:

Κύριε Υπουργέ, κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, dear Karel, κυρίες και κύριοι,

Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου που παρευρίσκομαι σήμερα στην ολοκλήρωση μίας πολύ σημαντικής δωρεάς.

Μιας δωρεάς, η οποία ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια, όταν η τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο, μίλησε με τον ΟΠΑΠ και πρότεινε στην εταιρεία ένα μακροχρόνιο σχέδιο ανακαίνισης όλων των υποδομών των δύο μεγαλύτερων Παιδιατρικών Νοσοκομείων της χώρας.

Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και πολλή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους.

Θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον καθένα ξεχωριστά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να ανακαινίζει κανείς, εν κινήσει, ένα νοσοκομείο, -βλέπουμε ουσιαστικά τα δύο νοσοκομεία ως μία ενότητα- τα οποία βρίσκονται και πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τα καταφέραμε όμως και παραδίδουμε σήμερα στους γονείς, στα παιδιά, στους μικρούς μας ασθενείς, αλλά και στους εργαζόμενους, δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία. Μίλησαν οι προλαλήσαντες για τις σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, μιλάμε για δύο νοσοκομεία συνολικής δυναμικότητας 564 κρεβατιών, τα οποία τώρα έχουν τις υποδομές που τους αξίζουν. Και βέβαια έχουν και τα χρώματα και τη χαρά, την οποία πρέπει να αποπνέει ένας χώρος που απευθύνεται στους πιο ευαίσθητους συμπολίτες μας, στα παιδιά.

Δεν νομίζω, όπως είπε και η Υπουργός, ότι έχει υπάρξει γονιός -εμού συμπεριλαμβανομένου- ο οποίος δεν έχει φέρει το παιδί του σε ένα από τα δύο μεγάλα Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία. Και πιστεύω ότι όλοι θυμόμαστε ποια ήταν η εικόνα των νοσοκομείων αυτών πριν από την ανακαίνιση και ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων αυτών σήμερα.

Κάνουμε πράξη, λοιπόν, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτικές υποδομές για τους ασθενείς μας, αλλά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η προσπάθεια αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής. Έχουμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να παρέμβουμε σε βασικές νοσοκομειακές υποδομές της χώρας.

Αλλά θα τονίσω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στάθηκε αρωγός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του Covid και θα στέκεται αρωγός και στη συνέχεια καθώς θα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θέλω και πάλι να συγχαρώ τον ΟΠΑΠ για αυτή τη σημαντική δωρεά. Μεγάλες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι έχουν μία υποχρέωση να επιστρέφουν στην κοινωνία ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.

Δεν αποτελεί απλά μία τυπική υποχρέωση στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, νομίζω ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους σε αυτή την δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι πρέπει να αντιληφθούμε, διαφορετικά από ό,τι την αντιλαμβανόντουσαν στο παρελθόν.

Και είμαι σίγουρος ότι και ο ΟΠΑΠ, ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ειδικά τώρα που θα έχει διαπιστώσει πόσο μεγάλη υπεραξία μπόρεσε να προσθέσει στα δύο Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία.

Οπότε και πάλι, ευχαριστώ τον ΟΠΑΠ για αυτή τη σημαντική δωρεά. Συγχαρητήρια σε όσες και σε όσους εργάστηκαν για να την φέρουν εις πέρας.

Και βέβαια επιτρέψτε μου και μία καταληκτική σκέψη: Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές. Χωρίς, όμως, τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, αυτές δεν μπορούν να κάνουν από μόνες τους τη διαφορά.

Το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί και έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προφανώς αυτές θα συνεχιστούν και με το νέο διαγωνισμό για τις μόνιμες θέσεις προσωπικού γιατρών και νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και όπου υπάρχουν ελλείψεις, όπως ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και στα δύο Παιδιατρικά μας Νοσοκομεία, το Υπουργείο πάντα θα σπεύσει έτσι ώστε να τις καλύψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Και πάλι, λοιπόν, ευχαριστώ. Αναμένω να ξεναγηθώ με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στις καινούριες υποδομές τις οποίες ανακαινίσατε. Και να ευχηθώ και εις ανώτερα.

Ευχαριστώ πολύ.





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά Παρθενώνα – UNESCO: Ξεκινούν οι συνομιλίες για επιστροφή τους στην Αθήνα

Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάτρα: Στην ΓΑΔΑ το φιαλίδιο με το αίμα της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Σκύδρα: Διασωληνώθηκε ο ανήλικος που χτύπησε με καγκελόπορτα

Gallery