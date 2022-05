Life

“Το Πρωινό” - Βλαντή: έχω πειστεί πως έγιναν βιασμοί ηθοποιών από συναδέλφους (βίντεο)

Τι είπε η ηθοποιός για τον γάμο της και τις ανασφάλειες της, αλλά και για το κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές, παροτρύνοντας όλους να μιλήσουν ανοιχτά.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Παναγιώτα Βλαντή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην δουλειά της, στον γάμο της, στο κίνημα #MeToo, αλλά και στις ανασφάλειες της σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση.

«Έχω περάσει πάρα πολλά στάδια ανασφάλειας και με τη δουλειά που κάνω… και τη δουλειά αυτή να μην έκανα, πάλι θα είχα περάσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ανασφάλεια. Μικρότερη είχα περισσότερη ανασφάλεια για το πώς θα βγω. Όποια πει ότι της αρέσουν οι ρυτίδες, μπράβο της… εμένα δεν μου αρέσουν. Αλλά δεν θέλω να μεγαλώνω και να γίνομαι κάτι άλλο. Δεν έχω κάνει όμως πλαστικές γιατί φοβάμαι την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το πως νιώθει, καθώς τον άλλον μήνα συμπληρώνει έναν χρόνο παντρεμένη, απάντησε «δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με το που κάναμε το γάμο μπήκα σε τρεις δουλειές. Δεν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, τρία χρόνια, πέσαμε και στον κορονοϊό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές πριν και μετά τον γάμο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που γνώρισα και εγώ νομίζω δεν έχω αλλάξει. Είναι θέμα χαρακτήρα. Προς το παρόν δεν έχω καταλάβει διαφορά, νομίζω τα παιδιά κάνουν πολλές διαφορές σε ένα ζευγάρι».

Ως προς το αν σκοπεύουν με το σύζυγό της να αποκτήσουν παιδί απάντησε ότι «τώρα είναι στο μυαλό μας να κάνουμε παιδιά. Χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, όχι με την έννοια του χρόνου, αλλά με την έννοια να μην αγχωθούμε, γιατί αυτό φέρνει πολλές φορές άλλο αποτέλεσμα».

Σχετικά με τις καταγγελίες κατά ηθοποιών για βιασμούς, στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, η Παναγιώτα Βλαντή είπε «έχω μιλήσει με κάποιες κοπέλες από αυτές. Έχω μιλήσει με γυναίκες που ήταν θύματα. Είναι ένα μαρτύριο. Το ζεις ξανά το μαρτύριο αυτό. Παροτρύνουμε όλες τις γυναίκες να μιλήσουν και η ελληνική Δικαιοσύνη να αποφανθεί. Έχω μιλήσει με κάποιες κοπέλες και έχω πειστεί ότι έχουν δίκιο».

«Έχουν διαγραφεί από το ΣΕΗ, σημαντικό είναι αυτό, αλλά εφόσον καταδικαστούν από την Δικαιοσύνη, το πιο σημαντικό είναι η διαγραφή από το κοινό, να μην ξεχάσει το κοινό», σχολίασε αναφορικά με τους καταγγελλόμενους ως δράστες βιασμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων ή άλλων κακοποιητικών συμπεριφορών.

