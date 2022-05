Πολιτική

Οικονόμου: Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ ανέδειξε την Ελλάδα της σταθερότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποτίμηση του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε "μίζερη και μικρόψυχη", την αντίδραση της αντιπολίτευσης.



«Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ήταν ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός με διεθνείς διαστάσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σπάνια ηγέτης άλλης χώρας πρωταγωνιστεί επί δύο μέρες στις ΗΠΑ. Γι αυτό και ο αντίκτυπος της επίσκεψης και τα θετικά αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες και του πιο αισιόδοξου παρατηρητή», τόνισε.

Επεσήμανε ότι η εμφάνιση του πρωθυπουργού τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Μπάιντεν όσο και στον συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε στην Ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου «ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς». Μάλιστα ανέφερε ότι το γεγονός πως η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές επιδοκίμασαν όρθιοι κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του πρωθυπουργού σε μια σπάνια για τα πολιτικά τους ήθη σύμπνοια δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήταν μια κίνηση που έδειξε τη συνειδητή επιλογή ενός έθνους να συμπαραταχθεί στρατηγικά με ένα άλλο έθνος. Ήταν μια κίνηση τιμής για την Ελλάδα και τις δυνατότητές της», είπε και έκανε μία αποτίμηση για το τι έδειξε συνολικά ο πρωθυπουργός στο παγκόσμιο ακροατήριο αλλά και για τα μηνύματα που εξέπεμψε.

«Ο πρωθυπουργός πέτυχε να συνδυάσει έναν βαθιά εθνικό λόγο με τη δέουσα παγκόσμια απόβλεψη, συνδυασμό που αποτελεί διαχρονικά την πεμπτουσία του ελληνικού πνεύματος. Έδειξε στο αμερικανικό και παγκόσμιο κοινό πόσο η Δύση χρειάζεται την Ελλάδα ως γενέτειρα και θεματοφύλακα των καταστατικών και θεμελιακών αξιών του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού», τόνισε. «Ο επανασχεδιασμός της δημοκρατίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Δύση. Κι αυτός δεν μπορεί να γίνει δίχως τους Έλληνες κλασικούς», υπογράμμισε επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη δυναμική και την επικαιρότητα του ελληνικού πνεύματος, χωρίς να πέσει στην παγίδα της προγονολατρείας.

Πρόσθεσε επίσης πως «στη δική μας αντίληψη η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ δεν έπρεπε και δεν θα μπορούσε να έχει τα χαρακτηριστικά του μαθητή που τρέχει να παραπονεθεί στον δάσκαλο επειδή τον αδικεί ο διπλανός του» γιατί μια τέτοια θέση θα είχε στην κορυφή την παραδοχή του αδύναμου εταίρου. Αντίθετα ο πρωθυπουργός ανέδειξε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, τόνισε. «Ανέδειξε επίσης μια χώρα έτοιμη και αποφασισμένη να μη δεχθεί επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» καθώς και ότι «Μετέφερε την εικόνα της Ελλάδας που επέστρεψε δυναμικά ως ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι μετά την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας».

Υπογράμμισε επίσης πως ο πρωθυπουργός μίλησε όχι μόνο ως ηγέτης της Ελλάδας αλλά και ως εκπρόσωπος του απανταχού Ελληνισμού.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Οικοινόμου στην ιστορική ομιλία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και τόνισε πως ήταν ιδιαίτερα θερμό το κλίμα στον Λευκό Οίκο. Όπως είπε δε, «οι συμβολισμοί παράγουν πολλές φορές και πολιτικό αποτέλεσμα» και υπογράμμισε τη σημασία των μηνυμάτων που εστάλησαν με σαφήνεια μέσω της γενικότερης παρουσίας του πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός ανέλυσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ τις διαστάσεις των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κρατήσει την κοινωνία όρθια καθώς και τις πρωτοβουλίες του στο πλαίσιο της ΕΕ. Επίσης ότι «Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αναθεωρητισμός και οι ανοιχτές επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δεν θα γίνουν ανεκτές από την παγκόσμια κοινότητα των δημοκρατικών κρατών και ότι δεν θα επικρατήσει η γλώσσα της εχθρότητας, του αναθεωρητισμού και της αυτοκρατορικής νοσταλγίας».

Ακόμη ο πρωθυπουργός κατήγγειλε τις υπερπτήσεις και επανέλαβε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Υπογράμμισε ταυτόχρονα πως το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή την ώρα το ΝΑΤΟ είναι μια ακόμη πηγή αστάθειας στη ΝΑ πτέρυγα της Συμμαχίας και ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου να το έχουν αυτό υπόψη τους όταν λαμβάνουν αποφάσεις για προμήθειες αμυντικού υλικού που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε όμως σαφώς και το ζήτημα του Κυπριακού και επανέλαβε ότι κανένας δεν πρόκειται να δεχθεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε αναφορά στο ότι «ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις της, προανήγγειλε ότι η χώρα μας θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών F-35 πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας και ανακοίνωσε ότι ήδη η Lockheed Martin εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της για επένδυση στην ΕΑΒ. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα έχουμε αεροσκάφη F-35 από το 2028 και μετά. Είναι εξάλλου και η χρονική περίοδος που η χώρα μας θα έχει το δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να τα αποκτήσουμε, καθώς δεν κάνει δαπάνες έξω από τις δημοσιονομικές της δυνατότητες».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του επεσήμανε πως «η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Η.Π.Α. απέδειξε ότι η φωνή της Πατρίδας μας -η φωνή δικαίου, αρχών, αξιών, μια φωνή που έρχεται από το βάθος της Ιστορίας- ακούγεται στον κόσμο και το κύρος της Πατρίδας μας αναβαθμίζεται συνεχώς. Όποιος μεμψιμοιρεί και δοκιμάζει να διαστρεβλώσει τα παγκοσμίως προφανή για την τεράστια επιτυχία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Η.Π.Α., είναι όπως έλεγε εύστοχα ο Σοφοκλής: τυφλ?ς τά τ? ?τα, τόν τε νο?ν, τά τ? ?μματ? ε?,. Δηλαδή, τυφλός από τις κομματικές παρωπίδες, ανήμπορος να ακούσει τον παγκόσμιο αντίκτυπο, αδύναμος να αναγνώσει την πραγματικότητα».

"Μίζερη και μικρόψυχη η αντίδραση της αντιπολίτευσης"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ έκανε λόγο για μίζερη, αμήχανη και μικρόψυχη αντίδραση η οποία δείχνει το μέγεθος της εθνικής επιτυχίας. "Ως απάντηση θα μπορούσε κανείς να αντιπαραθέσει τον αιφνιδιασμό, την τεράστια ανησυχία της τουρκικής πλευράς, το θυμό που βγάζει ο τουρκικός τύπος", ανέφερε. Παράλληλα κάλεσε όσους αντιδρούν, να πουν πως θα συμπεριφερόντουσαν αν στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρισκόταν ο Ταγίπ Ερντογάν, τι θα έλεγαν αν πχ τύγχανε αυτής της τιμής και της υποδοχής στις ΗΠΑ, τι θα έλεγαν αν εκείνος μιλούσε στο αμερικανικό κογκρέσο και καταχειροκροτούνταν από τους γερουσιαστές και τους βουλευτές με τον τρόπο που μίλησε ο πρωθυπουργός για το Αιγαίο και την Κύπρο, τι θα έλεγαν αν είχε τέτοια υποδοχή ο λόγος ενός Τούρκου αξιωματούχου όταν μίλαγε για το ρόλο τη συνδρομή της χώρας του ως συμμάχου και εταίρου των ΗΠΑ. "Είναι αυτονόητο και αυταπόδεικτο το ιστορικό και το πολύ σημαντικό της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ" τόνισε, ενώ είπε πως είναι ανάξιες σχολιασμού δηλώσεις όπως αυτή του Πάνου Σκουρλέτη ο οποίος έκανε λόγο για «διασκεδαστική ομιλία» του πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και με ποιο τρόπο, απάντησε πως ο πρωθυπουργός είναι πάντα ανοικτός στο οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.

Επιπλέον, για την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών το οποίο κάνει λόγο για αβάσιμους ποντιακούς ισχυρισμούς από τη χώρα μας, που διαστρεβλώνουν την ιστορία, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως η Ελλάδα βασίζει τις θέσεις και την πολιτική της στο διεθνές δίκαιο στο οποίο είναι βαθιά προσηλωμένη όπως και στο δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση και εδαφική κυριαρχία.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι η Τουρκία ζητά και F35 για να άρει το βέτο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ετεροπροσδιορίζεται έναντι οποιουδήποτε. "Η Ελλάδα δεν πήγε στις ΗΠΑ σαν το μαθητή που διαμαρτύρεται στο δάσκαλο επειδή τον αδίκησε ο διπλανός του. Σχεδιάζει μόνη της την πολιτική της με βάση τα εθνικά συμφέροντα", είπε υπογραμμίζοντας για τη στάση της γειτονικής χώρας ότι "αυτό που εισπράξαμε εμείς είναι πως θέσεις που βάζουν εμπόδια στη διεύρυνση της συμμαχίας, δεν είναι θέσεις που ακούν ευχάριστα οι σύμμαχοί μας".

Ο κ. Οικονόμου μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έθεσε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με την Τουρκία στις ΗΠΑ, τα ζητήματα που αφορούν στις προκλήσεις στο Αιγαίο, την Κύπρο, τις υπερπτήσεις, τη γενικότερη συμπεριφορά της Άγκυρας.

Σε ό,τι αφορά δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του να τηρήσουν οι ΗΠΑ τις ισορροπίες ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία αλλά και για το γεγονός ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αισιοδοξία του για την προμήθεια μαχητικών F16, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως συνολικά η τουρκική ηγεσία βρίσκεται σε μια τροχιά αμηχανίας και όχι ευχάριστης θέσης.

Ειδικά για τα F16 είπε πως τα όσα έθεσε ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ συνολικά για την κατάσταση στο Αιγαίο συνάντησαν την πλήρη κατανόηση της αμερικανικής πλευράς.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του κ. Βαληνάκη ότι τα F35 είναι πολύ ακριβές αγορές που θα έρθουν στο τέλος της δεκαετίας χωρίς όρους εκφράζοντας φόβους για υποχωρήσεις στο κυπριακό, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως "οι φόβοι αυτοί δεν προκύπτουν από κανένα σημείο της επίσκεψης του πρωθυπουργού". Για τα F35 τόνισε πως είναι ξεκάθαρο ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθειά τους η οποία εμπεριέχει και τη διαπραγμάτευση των όρων. "Τα αεροπλάνα θα τα πάρουμε στο τέλος του 2028 εφόσον η διαδικασία προχωρήσει, προφανώς με τους καλύτερους δυνατούς όρους", υπογράμμισε.

Για τη συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για την κοινή πρωτοβουλία για τις θάλασσες για την οποία έκανε δήλωση ο Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω από αυτά που είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σχετικά με την ανακοίνωση της UNESCO για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε θετικό που συντηρείται η δυναμική της συζήτησης αυτής. "Ο πρωθυπουργός έχει αναπτύξει μια διεθνή πρωτοβουλία και τεκμηριωμένη κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της UNESCO. Θα ολοκληρωθεί απόψε το βράδυ ή αύριο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την αρμόδια Ελληνίδα υπουργό, την κα Μενδώνη", πρόσθεσε.

Για τις φοιτητικές εκλογές ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εφορευτικές επιτροπές η φοιτητική παράταξη της ΝΔ παραμένει πρώτη. "Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν ορισμένοι να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα δεν βοηθάει να τονώσουμε την αξιοπιστία ενός θεσμού ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια", απάντησε σημειώνοντας ότι οι φοιτητικές παρατάξεις δεν έχουν καταφέρει εδώ και πολλές δεκαετίες να οδηγηθούν στη συγκρότηση ενός ενιαίου οργάνου εκπροσώπησης.

Ερωτηθεί τι θα διεκδικήσει η χώρα με την αγωγή στη Novartis απάντησε αποζημιώσεις και με τον καλύτερο τρόπο αυτά που η χώρα μας δικαιούται ενώ με την οδηγία για τους προστατευόμενους μάρτυρες είπε ότι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.

Είπε επίσης ότι η συζήτηση στη Βουλή για την ενέργεια θα γίνει πολύ σύντομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Εύβοια: Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος

Θεσσαλονίκη: 43χρονος πέθανε σε καρέκλα νοσοκομείου

Bullying - Μητέρα συμμαθητή 14χρονου: ο Διευθυντής του σχολείου ξέρει τα πάντα (βίντεο)