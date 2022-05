Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταλλάξεις κορονοϊού: τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 462 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 07 Απριλίου 2022 έως 05 Μαΐου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Τετρακόσια τριάντα οκτώ από τα 462 δείγματα με στέλεχος Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 (95%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 79%), ενώ απομονώθηκε σε ένα δείγμα το στέλεχος ΒΑ.5. Πρόκειται για την πρώτη απομόνωση στελέχους ΒΑ.5 στη χώρα, από δείγμα που προέρχεται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Δεν υπάρχει γνωστό ιστορικό ταξιδιού, ενώ είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 55.280 αλληλουχηθέντα δείγματα (54.557 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 723 από εισαγόμενα).

