Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: η καμαριέρα, το “μαϊμού” ισχαιμικό και οι διάλογοι για την Τζωρτζίνα (βίντεο)

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” μίλησαν μια συμμαθήτρια της προφυλακισμένης 33χρονης, μια φίλη του Μάνου Δασκαλάκη και ακούστηκαν διάλογοι του ζευγαριού για τον θάνατο του κοριτσιού και την “εκμετάλλευση” του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε η μαρτυρία μιας οικογενειακής φίλης του Μάνου Δασκαλάκη, που έκανε λόγο για διαρκείς εντάσεις στην σχέση του Μάνου Δασκαλάκη με την Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία είχε μια περίοδο εξαφανιστεί για αρκετές ημέρες από το σπίτι, απειλώντας πως θα κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα, ενώ όλοι την αναζητούσαν, εκείνη κρυβόταν στο ξενοδοχείο, όπου παλαιότερα είχε εργαστεί ως καμαριέρα, με την εκπομπή να αναδεικνύει και ένα post που είχε κάνει η Ρούλα Πισπισρίγκου όταν σταμάτησε την δουλειά στο ξενοδοχείο.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί ο διάλογος του Μάνου Δασκαλάκη με την Ρούλα Πισπιρίγκου μέσω μηνυμάτων, που συνιστά ουσιαστικά μια κόντρα για την προσπάθεια εκμετάλλευσης καταστάσεων, ακόμη και του θανάτου ενός παιδιού, για την «διαφήμιση» του Μάνου Δασκαλάκη ως τραγουδιστή.

Αίσθηση προκαλεί και ο διάλογος του Μάνου Δασκαλάκη με γιατρό του Νοσοκομείο στην Πάτρα, με τον γιατρό να λέει μεταξύ άλλων πως «νιώθω αδιαφορία, σαν οι γονείς να παρακολουθούν σαν τρίτοι όσα συμβαίνουν στα παιδιά τους» και την απορία της Ρούλας «με κοιτούν μέσα στα μάτια, μήπως κάνω κάτι στο παιδί».

Ακόμη, στην εκπομπή ακούστηκε και απόσπασμα συνέντευξης από συμμαθήτρια της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία χαρακτήρισε την προφυλακισμένη για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας, ως «προβληματικό παιδί», που είχε πάντα νεύρα, μιλούσε απότομα και ήταν επιβλητική στις σχέσεις της και η οποία προφασιζόταν πως ασθενούσε για να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μετά τον θάνατο της Ίριδας είχαμε μάθει όλοι ότι έπαθε ισχαιμικό επεισόδιο και είχαμε ανησυχήσει. Μάθαμε μετά πως ήταν ψέματα και το έκανε για να είναι στο επίκεντρο».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





