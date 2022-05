Κοινωνία

Ελαφόνησος: θρίλερ με Τούρκους που δήλωσαν Γκιουλενιστές

Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε την υπόθεση των Τούρκων που έφτασαν την Τετάρτη στην Ελαφόνησο.

Σκάφος με Τούρκους πολίτες οι οποίοι έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελαφόνησο, δηλώνοντας υποστηρικτές του Φετουλάχ Γκιουλέν, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια της νύχτας αγκυροβόλησε στο νησί πολυτελές σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Τουρκία, άγνωστο πότε, με προορισμό την Ιταλία. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σκάφος αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Ελαφονήσου.

Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 19 άτομα (8 άνδρες, 8 γυναίκες και τρία παιδιά), οι οποίοι αφού κατέβηκαν στο νησί, ελέγχθηκαν από τις αρχές. Κατά πληροφορίες, μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών δήλωσαν κρατικοί αξιωματούχοι.

Την υπόθεση χειρίζεται η ΕΛ.ΑΣ.

