“Rouk Zouk Special”: “Έξω Καρδιά” Vs “Family Guys” (εικόνες)

Ακόμα ένα σπέσιαλ επεισόδιο του αγαπημένου παιχνιδιού του ΑΝΤ1 για καλό σκοπό.

Την Κυριακή 22 Μαΐου στις 20:00 το «ROUK ZOUK SPECIAL» γίνεται… «οικογενειακή υπόθεση» και η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται παίκτες «έξω καρδιά»! Όλοι, και οι δέκα, θα παίξουν με πολύ κέφι και για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του οργανισμού «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Οι «FAMILY GUYS», δηλαδή οι Γιώργος Παπαδόπουλος, Γαλάτεια Βασιλειάδη, Γιώργος Γιαννιάς, Ελευθερία Παντελιδάκη και Νικόλας Νικολάου έρχονται αντιμέτωποι με τους «ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ» των Νικηφόρου, Κέλλυς Κελεκίδου, Μαρίνας Κελεκίδου, Πάνου Σταυριανού και Νίκου Παπαδάκη και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό με την Ζέτα να κάνει strike!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

- Θα γράψει τελικά δίσκο ο Γιώργος Παπαδόπουλος στον Γιώργο Γιαννιά; Θα ακολουθήσει τη συμβουλή της Ζέτας να του λέει γλυκόλογα για να τον «ρίξει»;

- Η Γαλάτεια Βασιλειάδη μας αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη παραξενιά του συζύγου της, Γιώργου Παπαδόπουλου, αλλά και την εντυπωσιακή πρώτη τους συνάντηση.

- Ο Νικηφόρος παραδέχεται ότι είναι λίγο γκρινιάρης.

- Ο Γιώργος Γιαννιάς έχει «σκονάκι» με τους κανόνες του «ROUK ZOUK» και μπαίνει σε ρόλο… Άντζελας Δημητρίου.

- H Κέλλυ Κελεκίδου εξομολογείται πως τα θέλει όλα σε τάξη και πως κάποτε χτένιζε τα κρόσσια από τα χαλιά, ενώ το ζεϊμπέκικό της ξεσηκώνει το πλατό!

- Η Μαρίνα Κελεκίδου είναι η ψυχή της παρέας!

- Ο Νίκος Παπαδάκης δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει να παίξει στο «ROUK ZOUK», ενώ για τους συμπαίκτες και τους φίλους του θα είναι πάντα ο Μίστερ Κόσμος.

- Η Ελευθερία Παντελιδάκη μας μιλάει για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Γιαννιά.

- Ο Πάνος Σταυριανός καταθέτει το ταλέντο του στα… τραγούδια.

- Τι θα σκεφτεί να κάνει η Ζέτα στον Νικόλα Νικολάου για να αποβάλει το άγχος; Μασάζ, χορό, γυμναστική ή όλα μαζί;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

