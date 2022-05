Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Για πρώτη φορά γυναίκες διαιτητές

Ακόμη ένα ανδρικό «κάστρο» θα πέσει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1.

Γυναίκες διαιτητές θα διευθύνουν αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών, για πρώτη φορά φέτος στο Κατάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η FIFA. Τρεις γυναίκες διαιτητές και ισάριθμες βοηθοί διαιτητές θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Οι γυναίκες διαιτητές, Στεφανί Φραπάρ από τη Γαλλία, Σαλίμα Μουκανσάγκα από τη Ρουάντα και Γιοσίμι Γιαμασίτα από την Ιαπωνία, καθώς και οι βοηθοί διαιτητές, Νέουζα Μπακ από τη Βραζιλία, Κάρεν Ντρίας Μεδίνα από το Μεξικό και η Αμερικανίδα Κάθριν Νέσμπιτ, έχουν κληθεί για την κορυφαία διοργάνωση ποδοσφαίρου στον πλανήτη.

Συνολικά 36 διαιτητές, 69 βοηθοί διαιτητές και 24 διαιτητές VAR έχουν επιλεγεί από τη FIFA για το τουρνουά.

«Αυτό ολοκληρώνει μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, με την ανάπτυξη γυναικών διαιτητών σε τουρνουά νεανίδων και ανδρών της FIFA», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα. «Τους αξίζει να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, επειδή αποδίδουν συνεχώς σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτός είναι ο σημαντικός παράγοντας για εμάς. Όπως πάντα, τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε είναι πρώτα η ποιότητα και οι επιλεγμένοι διαιτητές αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο διαιτησίας παγκοσμίως».

Η Φραπάρ έγινε η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε σε αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφού η UEFA την συμπεριέλαβε στη λίστα των διαιτητών, για το τουρνουά που κατέκτησε πέρυσι η Ιταλία.

