Ορφανοτροφείο “κολαστήριο”: Ποινική δίωξη για κακοποίηση παιδιών σε εργαζόμενους

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ορφανοτροφείου - κολαστηρίου της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα του ορφανοτροφείου-κολαστηρίου, το οποίο είχε αναδειχθεί έπειτα από μηνυτήρια αναφορά για κακοποίηση παιδιών που είχε καταθέσει η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ασκήθηκαν πλέον ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος τεσσάρων υπαλλήλων του ιδρύματος.

Η ποινική δίωξη αφορά τη «σωματική βλάβη από δράστη ο οποίος εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής έρευνας σε βάρος προσώπου που δέχεται τις υπηρεσίες του φορέα αυτού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, και απειλή σε βάρος ανηλίκων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση».

Μηνυτής στην υπόθεση είναι η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στη μηνυτήρια αναφορά επισημαίνονται συγκλονιστικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν περιγραφές για αγόρια ηλικίας 7 έως 11 ετών που εξαναγκάζονταν σε ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ τους, με το προσωπικό του ιδρύματος να παρακολουθεί αυτές τις πράξεις. Άλλες αναφορές, τις οποίες περιέλαβε στον φάκελο που κατέθεσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, έκαναν λόγο και για σωματική βία προς ανηλίκους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπεύθυνη του ορφανοτροφείου-κολαστηρίου έστειλε εξώδικο στην υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για «ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες».

Τα διαθέσιμα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν να επιβεβαιώνουν όσους υποστήριξαν ότι οι συνθήκες στο ίδρυμα ήταν άκρως ακατάλληλες.

Επισημαίνεται πως μετά τη μηνυτήρια αναφορά της Δόμνας Μιχαηλίδου, η Εισαγγελία διέταξε την κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας να κάνει ελέγχους κάθε δύο εβδομάδες και να στέλνει τις εκθέσεις τόσο στην εισαγγελέα όσο και στην υφυπουργό Εργασίας.

Σε υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφουν ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής, οι δύο κοινωνικοί σύμβουλοι που πραγματοποίησαν ελέγχους στο ορφανοτροφείο διαπίστωσαν σειρά ανησυχητικών πρακτικών και παραβάσεων.

«Καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι τα παρόντα μέτρα που έχουν ληφθεί για το τρέχον διάστημα δεν είναι επαρκή για την ασφαλή διαμονή των 23 ανηλίκων, ηλικίας 1 έως 13 χρόνων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες», αναφέρουν στην έκθεσή τους οι κοινωνικοί λειτουργοί.

Μεταξύ άλλων, κατέγραψαν τα εξής:

νόσηση και καραντίνα παιδιών λόγω covid-19 για πολλοστή φορά, που σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν σχολείο και βρίσκονται όλα μαζί στον ίδιο χώρο με τη βασική επίβλεψη παιδοκόμου

απουσία επιστημονικού προσωπικού για δεύτερη φορά λόγω εγγύτητας με επιβεβαιωμένο κρούσμα

άγνωστος χρόνος ολοκλήρωσης ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τη σοβαρή καταγγελία

Συνέχισαν να βάζουν παιδιά στο ίδρυμα και μετά τις καταγγελίες

Οι δύο ελεγκτές παρατήρησαν ότι παρά τις σοβαρές καταγγελίες (σ.σ. είχε προηγηθεί η μηνυτήρια αναφορά της υφυπουργού Δ. Μιχαηλίδου), η διοίκηση της δομής δεν έκανε «ούτε το αυτονόητο, που είναι η Απόφαση και η ενημέρωση των φορέων για διακοπή νέων εισαγωγών παιδιών». Αντιθέτως, συνέχισαν στην έκθεσή τους, «μας μοιάζουν όλα να λειτουργούν ''κανονικά'', χωρίς να έχει μεσολαβήσει η καταγγελία».

Όπως εξηγούν στο έγγραφο, συνέχισαν να λειτουργούν «με τη χαλαρότητα της καθημερινότητας, τη δυσπιστία απέναντι στους άλλους φορείς, χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό, χωρίς αντικατάσταση των εργαζομένων που απουσιάζουν, ιδιαίτερα εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την κύρια φροντίδα των παιδιών (κοινωνική υπηρεσία) και της διοικητικής ευθύνης».

Στην έκθεση-κόλαφο για το ίδρυμα, οι δύο κοινωνικοί σύμβουλοι υπογραμμίζουν ότι «η καθημερινότητα των παιδιών είναι στα χέρια παιδοκόμων, οι οποίες αντιλαμβάνονται τα καθήκοντά τους ως κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών. Δεν έχουν εκπαίδευση, ούτε καθοδήγηση, όπως θα ήταν απαραίτητο, καθώς ένα ίδρυμα δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου ζουν παιδιά κάποιες ώρες της ημέρας. Είναι παιδιά προερχόμενα από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, κακοποιητικά περιβάλλοντα και απαιτούνται προσεκτικοί και εξατομικευμένοι χειρισμοί για την ψυχική και συναισθηματική τους υγεία».

Καταλήγοντας, οι ελεγκτές σύστηναν την άμεση αναστολή λειτουργίας της δομής, την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων κρατικών μηχανισμών, όπως ο Δήμος Καλλιθέας, το υπουργείο Εργασίας, η Εισαγγελία Ανηλίκων, και την επιβολή των απαραίτητων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.

