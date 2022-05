Κόσμος

Κύπρος – Αμμόχωστος: Οι κατοχικές Αρχές ανοίγουν κι άλλο κομμάτι της παραλίας (βίντεο)

Για «απαράδεκτη πρόκληση» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Δείτε βίντεο από τον ΑΝΤ1 Κύπρου.

Εργασίες για άνοιγμα ενός ακόμη κομματιού της παραλίας στην περιφραγμένη περιοχή του Βαρωσίου, διεξάγουν οι κατοχικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μπουλντόζα διεξήγαγε την Τετάρτη εργασίες μπροστά από το ξενοδοχείο King George και μέχρι την πολυκατοικία Ωκεανία. Εκεί έχουν μεταφερθεί και κρεβατάκια θαλάσσης μαζί με ομπρέλες.

Εκεί βρισκόταν και το εστιατόριο Φάληρο το οποίο είχαν κατεδαφίσει πριν καιρό, αφού είχε μισογκρεμιστεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για μια περιοχή έκτασης περίπου 600 μέτρων. Το κομμάτι αυτό της παραλίας γειτνιάζει με το ξενοδοχείο Ασπέλια, όπου έχουν τοποθετηθεί παλιότερα δωμάτια αλλαγής ρούχων και ντους.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατοχικές αρχές άνοιξαν τμήμα της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου τον Οκτώβριο του 2020. Στις 15 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί την παραλία της Χρυσής Ακτής, όπου επιτρέπεται η είσοδος σε όλους.

Σημειώνεται ότι το 2016 και το 2017 άνοιξαν δύο παραλίες στον Άγιο Μέμνωμα, μία αρχικά μόνο για τα μέλη του κατοχικού στρατού και μετέπειτα η άλλη για πολίτες του ψευδοκράτους και της Τουρκίας μόνο.

Ως μία νέα απαράδεκτη πρόκληση χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τις εργασίες που διεξάγουν οι κατοχικές αρχές το τελευταίο διάστημα για άνοιγμα ενός ακόμη κομματιού της παραλίας στην περιφραγμένη περιοχή του Βαρωσίου. «Δεν θα την αφήσουμε απαρατήρητη, θα προβούμε στα δέοντα διαβήματα προς όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές του Διεθνούς Δικαίου», σημείωσε.

Θα συνεχίσουμε, πρόσθεσε, να εμμένουμε ότι «επιτέλους θέματα αρχής που προβάλλονται για την παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας δεν μπορεί να παραγνωρίζουν την ίδια παραβίαση από μια άλλη χώρα, και ιδιαίτερα μια χώρα που προκαλεί συνεχώς τόσο τη διεθνή κοινότητα, όσο και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, αλλά και τους μελλοντικούς εταίρους της, όπως προσδοκεί, της Ευρώπης», σημείωσε, σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας.

To βίντεο είναι από τον ΑΝΤ1 Κύπρου

