Φοιτητικές εκλογές: Αλαλούμ με την πρωτιά

ΔΑΠ και Πανσπουδαστική μαλώνουν για την πρωτιά, δίνοντας διαφορετικά αποτελέσματα.



Μετά από τρία χρόνια χωρίς εκλογές, λόγω καραντίνας, φέτος οι φοιτητές πήγαν στις κάλπες, ωστόσο οι παρατάξεις δεν συμφωνούν όχι μόνο στα ποσοστά, αλλά ούτε στο ποιος έχει την πρωτιά, δίνοντας η καθεμία τα δικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ΔΑΠ - ΝΔΦΚ με ολοκληρωμένη την καταμέτρηση στο 100% των συλλόγων για τις φοιτητικές εκλογές που διενεργήθηκαν εχθές, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει ποσοστό 45,8%, ανακοίνωσή της.

Αναδεικνύεται, έτσι, πρώτη δύναμη στα Πανεπιστήμια για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδικασία, όπως σημειώνει.

Δεύτερη δύναμη, σύμφωνα με την ΔΑΠ αναδεικνύεται η ΠΚΣ με ποσοστό της τάξης του 25,53% , τρίτη δύναμη η ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,2% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με ποσοστό 8,92%.

Σημειώνεται ότι το BLOCO (η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) συγκέντρωσε ποσοστό 2,32%.

Την ίδια ώρα, η Πανσπουδαατική, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ, επιμένει πως κατάφερε να κερδίσει με διαφορά τις φετινές εκλογές, ενώ μαζί της συμφωνεί και η ΕΑΑΚ.

ΠΚΣ (Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας):

ΠΚΣ 33,43%

ΔΑΠ 27,66%

ΠΑΣΠ 10,13%

ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ 10%

ΕΑΑΚ 5,29%

BLOCO2,54%

ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση):

ΠΚΣ 33,10%

ΔΑΠ 26,89

ΕΑΑΚ+ΑΡΕΝ 19,60%

ΠΑΣΠ 8,49%

BLOCO 2,69%

"Αναφορικά με την ψευδή εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει η παράταξη της Πανσπουδαστικής μέσω των αποτελεσμάτων που δημοσιεύει, διευκρινίζεται ότι η πλειονότητα των Συλλόγων που ενσωματώνονται στα αποτελέσματα αυτά αποτελούν Συλλόγους- «φαντάσματα», τους οποίους έχει συστήσει και στους οποίους συμμετέχει μόνο η ίδια. Επιπλέον, η Πανσπουδαστική δεν αναγνωρίζει αποτελέσματα ΦΣ στους οποίους δεν συμμετέχει, προκειμένου να αποκρύψει την ανυπαρξία της και το αληθινό αποτέλεσμα", αναφέρει η ΔΑΠ - ΝΔΦΚ σε ανακοίνωσή της.

Η Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κατερίνα Κορωνιά δήλωσε: «Τρία χρόνια μετά τις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές σήμερα μίλησαν και έδωσαν μια ξεκάθαρη απάντηση υπέρ της προόδου, υπέρ της ασφάλειας, υπέρ της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ευχαριστούμε την πλειοψηφία των φοιτητών που για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδικασία ανέδειξαν τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρώτη δύναμη. Έχουμε ευθύνη να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους, υλοποιώντας τις προτάσεις μας για ένα σύγχρονο, ανοιχτό, ελεύθερο και δημιουργικό Πανεπιστήμιο».

Μέχρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου τοποθετήθηκε σχετικά για το αλαλούμ με τις φετινές φοιτητικές εκλογές, λέγοντας ότι «η ΔΑΠ παραμένει πρώτη. Ο τρόπος με τον οποιο επιχειρούν ορισμένοι να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών δε βοηθά να τονώσει την αξιοπιστία του θεσμού, που έχει πληγεί εδώ και χρόνια, τελευταία και λόγω covid, αλλά και γιατί οι φοιτητικές παρατάξεις δεν έχουν καταφέρει να οδηγηθούν στη συγκρότηση ενός ενιαίου οργάνου εκπροσώπησης».

Ωστόσο, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε ανακοίνωσή του τονίζει πως "το μήνυμα των φοιτητικών εκλογών, με την Πανσπουδαστική να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη μετά το 1986, είναι μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα αγώνα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να καταπνίξει τη φωνή των φοιτητών. Τα κόκκινα γαρίφαλα στις κάλπες είναι μήνυμα ελπίδας, ότι οι φοιτητές με τη συλλογική τους δράση, θα επιβάλλουν το δίκιο τους για τις σπουδές και το μέλλον που έχουν ανάγκη".

Από την πλευρά της, η ΚΝΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Καλούμε την παράταξη της ΝΔ, τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, να δημοσιεύσει τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών ΟΛΩΝ των φοιτητικών συλλόγων.

Αν δεν τα βρίσκει, επισυνάπτουμε τα επίσημα αποτελέσματα των συλλόγων όλης της χώρας, σύμφωνα με τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών, τα οποία έχουν υπογράψει και τα μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Από τους 274 φοιτητικούς συλλόγους, η ΔΑΠ δημοσιεύει επιλεκτικά αποτελέσματα 109 (!!!) συλλόγων. Μάλιστα, από τα συγκεντρωτικά της ΔΑΠ λείπουν μεγάλες σχολές, όπως ο μεγαλύτερος φοιτητικός σύλλογος της χώρας, η Φιλοσοφική Σχολή Αθήνας. Ασχολίαστο αφήνουμε το γεγονός ότι στο μαγείρεμα ξέχασαν και στοιχειώδεις κανόνες αριθμητικής, όπως και ότι νοθεύουν ακόμη και τα αποτελέσματα που οι ίδιοι δημοσιεύουν. Ας δεχτεί την ήττα της και ας σταματήσει να προσβάλλει χιλιάδες φοιτητές , οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην ίδρυση φοιτητικών συλλόγων μέσα από μαζικές διαδικασίες, συλλόγων επίσημα αναγνωρισμένων, που κατάφεραν να εμποδίσουν τις συγχωνεύσεις τμημάτων, όπως στο ΔΙΠΑΕ, και να σπάσουν το απόστημα της βίας και νοθείας που είχε επιβάλλει η ΔΑΠ για χρόνια.

Ούτως ή άλλως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, αφού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν καλά τι έγινε στους φοιτητικούς συλλόγους όλης της χώρας."

