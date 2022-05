Κόσμος

Ερντογάν: Φινλαδία και Σουηδία θα μας κάνουν τα ίδια “νούμερα” όπως η Ελλάδα

Βολές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο του ταξιδιού του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ,





Σε συνάντησή του με τους νέους στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ασφαλείας, εμείς δεν αποδεχόμαστε σε αυτό τον οργανισμό ασφαλείας να μπουν τρομοκρατικές οργανώσεις».



«Όπως γνωρίζετε, η Σουηδία, η Φινλανδία έχουν δώσει καταφύγιο στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα φιλοξενήσουν το ΡΚΚ και το YPG, θα κάνουν πορείες και θα κρεμάσουν τις πατσαβούρες τους (εννοεί τις σημαίες του ΡΚΚ) στις γέφυρες. Θα ενθαρρύνουν τρομοκρατικές πηγές στη χώρα μου και θα τους χρηματοδοτήσουν. Είπαμε σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που τους παρέχουν οπλισμό, ότι ‘το ΝΑΤΟ είναι οργανισμός ασφαλείας, δεν μπορούμε να δεχτούμε την ύπαρξη τρομοκρατικών οργανώσεων σε μια τέτοια οργάνωση ασφαλείας’. Στο παρελθόν κάποιοι μπήκαν. Ανάμεσά τους είναι και η Γερμανία και η Γαλλία. Άλλωστε η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν μπει και βγήκαν. Αλλά μετά δυστυχώς, η κυβέρνηση εκείνης της περιόδου στην Τουρκία τους άνοιξε το δρόμο και μπόρεσαν να επιστρέψουν ξανά στο ΝΑΤΟ. Τι έγινε όταν επέστρεψαν; Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει δημιουργήσει βάση στην Αλεξανδρούπολη. Και η τρομοκρατική οργάνωση FETO ταξιδεύει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και αγνοεί τη λίστα των τρομοκρατών που τους δώσαμε και συνεχίζουν να τους προστατεύουν».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη: «μας λένε, ‘πείτε μας τις αξιώσεις σας, να τις ζητήσουμε από τη Φινλανδία και τη Σουηδία’. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στο ίδιο τρυπάκι στο οποίο είχαμε μπει μια φορά. Το ζήσαμε αυτό και με την Ελλάδα. Ξέρουμε πως και η Φινλανδία και η Σουηδία θα μας κάνουν τα ίδια νούμερα. Γιατί να κάνουμε τέτοια γκάφα;»

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το έχουμε πει στους φίλους μας ότι θα πούμε όχι στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας, θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας»

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη για την Ελλάδα ότι «χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δύση, και η Δύση εξακολουθεί να τους υποστηρίζει με όπλα και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν βάσεις. Από τη μια, ενώ μιλάνε μαζί μας, μας λένε ‘θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με εσάς’, αλλά από την άλλη σηκώνονται και λένε ‘σχετικά με την Κύπρο δεν βλέπουμε θετικά τη λύση των δύο κρατών’. Ποιος σου λέει ότι θα δούμε θετικά κάτι που εσύ δεν βλέπεις θετικά; Συγγνώμη. Αν είμαστε η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτή η χώρα μπήκε μια φορά στο τρυπάκι στο παρελθόν. Αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε αποφασιστικά αυτή την πολιτική και είπαμε στους αρμόδιους φίλους μας ότι θα πούμε ‘όχι΄ στην είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με αυτόν τον τρόπο».

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο ΝΑΤΟ, όταν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε λύσεις», είπε στους δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, θέλοντας να απαντήσει στο συνεχές «όχι» της Τουρκίας για την ενδεχόμενη ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας.

«Ασφαλώς θέλουμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες που εξέφρασε η Τουρκία» ώστε να βρεθεί «μια συμφωνία για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός», είπε από την Κοπεγχάγη ο Γενς Στόλτενμπεργκ, δηλώνοντας «αισιόδοξος» ότι θα ληφθεί γρήγορα η απόφαση για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

