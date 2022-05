Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: Αποκαλύψεις, ανατροπές και ένας θανάσιμος κίνδυνος

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες" και τα νέα επεισόδια θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 23 Μαΐου - Επεισόδιο 117

Ο Νικηφόρος κι ο Κωνσταντής, με τη βοήθεια της Ρένας, καταφέρνουν με οικονομικό αντάλλαγμα να πείσουν τον Ξανθό ν’ απομακρύνει τον Ακύλα απ’ το έργο του αεροδρομίου. Ο Δούκας, η Μυρσίνη κι ο Μελέτης ανακαλύπτουν ανήσυχοι το σχέδιο των αγοριών και προσπαθούν να τους αποτρέψουν. Ο Ζάχος συναντά τον Ντούνια με σκοπό να απελευθερώσει τον Πέτρο. Το χωριό συγκεντρώνεται, ξανά, για να εμποδίσει να στηθεί το εργοτάξιο του Ακύλα, αλλά ο Λάμπρος με την Ελένη παίρνουν μια απόφαση που θα τους εκπλήξει όλους. Ο Μπάμπης θα βρεθεί μπροστά σ’ έναν θανάσιμο κίνδυνο, εξαιτίας της σχέσης του με την Κορίνα.

Τρίτη 24 Μαΐου - Επεισόδιο 118

Μετά την ανακάλυψη του Κωνσταντή, ο Νικηφόρος και η Ασημίνα αποφασίζουν να αποκαλύψουν την επανασύνδεσή τους, στα αδέλφια τους. Ο Ξανθός αρχίζει το ξήλωμα του Ακύλα απ’ το έργο του αεροδρομίου. Ο Δούκας ανησυχεί για την εμπλοκή του Νικηφόρου με τον Ξανθό και ψάχνει στοιχεία για τον μυστηριώδη άντρα της ΚΥΠ. Η Ουρανία κι ο Κυριάκος βλέπουν να ματαιώνονται τα σχέδιά τους για την Αμερική, μετά τις περιπέτειες του Μπάμπη με τον Ακύλα. Ο Λάμπρος θα δεχτεί μια απρόσμενη πρόταση απ’ την Αιμιλία, ενώ ο Ζάχος καταφέρνει να κάνει ειρήνη με την Ελένη. Ο Ακύλας βάζει σ’ εφαρμογή ένα σχέδιο για να χωρίσει ο Μπάμπης με την Κορίνα, που θα τους αναστατώσει όλους.

Τετάρτη 25 Μαΐου - Επεισόδιο 119

Όλοι είναι καταρρακωμένοι με την απόρριψη των ενστάσεων. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή προσπαθούν να βρουν τρόπο να πιέσουν τον Ξανθό, ενώ ο Δούκας θέλει να τους αποτρέψει. Ο Ξανθός, όμως, είναι αποφασισμένος να βρει ποιος βοηθάει τον αδελφό του. Ο Ακύλας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για να χωρίσει τον Μπάμπη από την Κορίνα. Ο Μπάμπης αποφασίζει, όμως, να κάνει μια απρόσμενη πρόταση στην Κορίνα και να αιφνιδιάσει τους γονείς τους. Η Πηνελόπη ανακαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό, ενώ ο Νικηφόρος έχει ένα νέο για τον Σέργιο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο.

Πέμπτη 26 Μαΐου - Επεισόδιο 120

Ο Μπάμπης με την Κορίνα το σκάνε απ’ το Διαφάνι και τόσο στα σπίτια των Μεγαρίτη και Βαμβακά, όσο και στο χωριό, επικρατεί αναστάτωση. Ο Λάμπρος με την Ασημίνα ζητάνε τη βοήθεια του Κουρτέση για να απελευθερωθεί ο Πέτρος. Ο Ξανθός ακυρώνει τη συμφωνία με τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή χωρίς να τους αποκαλύψει πως τους ξεσκέπασε, αλλά τα δυο αδέλφια θα ζητήσουν επίμονα συνάντηση μαζί του. Ο Ακύλας μαθαίνει για τη φυγή της κόρης του και η κατάσταση ξεφεύγει. Ο Λάμπρος θα έχει μια παράξενη συνάντηση με τον Δούκα, ενώ ο Ξανθός ανοίγει τα χαρτιά του…

