Κιμ Καρντάσιαν: Δήλωση “βόμβα” από το σχεδιαστή του θρυλικού φορέματος της Μονρόε

Οι αντιδράσεις για το περίφημο φόρεμα ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που η Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί.



Η επιλογή της Κιμ Καρντάσιαν να βάλει το διάσημο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ωστόσο η γνώμη του ανθρώπου που το σχεδίασε συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο 82χρονος σχεδιαστής Μπομπ Μάκι σε συνέντευξη που έδωσε εμφανίστηκε κατηγορηματικός λέγοντας χαρακτηριστικά: “Ήταν ένα τεράστιο λάθος”.

Ο Μάκι σχεδίασε το φόρεμα το 1962 όταν εργαζόταν ως βοηθός του ενδυματολόγος του Ζαν Λουί και στη συνέχεια η θρυλική Μέριλιν το φόρεσε, τραγουδώντας το “Happy Birthday” στον πρόεδρο Κένεντι. Κανείς δεν είχε φορέσει το φόρεμα από τότε, μέχρι που δανείστηκε στην Καρντάσιαν, προκειμένου να το φορέσει στο Met Gala .

Marilyn Monroe Birthday Dress Designer Bob Mackie Calls Kim Kardashian Rewear a 'Big Mistake' https://t.co/TyvcNVcSnq — People (@people) May 17, 2022

«Η Μέριλιν ήταν θεά. Μια τρελή θεά, αλλά μια θεά. Ήταν απλά υπέροχη. Καμία δεν ποζάρει έτσι. Και έγινε για εκείνη. Σχεδιάστηκε για αυτήν. Καμία άλλη δεν έπρεπε να φανεί με αυτό το φόρεμα», δήλωσε στο Entertainment Weekly.

Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το ρούχο μόνο και μόνο για να βγάλει φωτογραφίες και να περπατήσει τα σκαλιά του Met Gala ενώ στη συνέχεια έβαλε ένα αντίγραφο.

