Γαβράς: Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έβγαζε μουσική από την καρδιά του

Συγκινημένος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απώλεια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη ο Κώστας Γαβράς.



Εμφανώς συγκινημένος ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς μίλησε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την απώλεια του παγκοσμίου φήμης, Έλληνα μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από την ζωή.

Ο Κώστας Γαβράς είπε ότι τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον αγαπούσε και τον θαύμαζε, ενώ όπως είπε η καριέρα του μουσικοσυνθέτη ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι έγινε ευρύτερα γνωστός με το όνομα Vangelis.

Παράλληλα, ο Κώστας Γαβράς αναφέρθηκε και στην συνεργασία που είχαν οι δυο τους στο παρελθόν για την ταινία του ο αγνοούμενος (Missing, 1982) όπου ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, είχε γράψει την μουσική.

Τέλος, ο Κώστας Γαβράς τόνισε ότι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε για παράδειγμα στην ζωή του μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Μάνος Χατζηδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης, οι οποίοι, όπως είπε τον βοήθησαν πολύ.

Δείτε τι είπε ο Κώστας Γαβράς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

