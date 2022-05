Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για Πισπιρίγκου : Διοικητής νοσοκομείου μου ζήτησε να αναλάβω την υπεράσπιση της (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον πατέρα της Πισπιρίγκου

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου για την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών, που τον θέλει να αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

"Δεν θα με δείτε στην υπόθεση" δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Κούγιας ενώ αποκάλυψε πως "διοικητής νοσοκομείου της Αττικής μου ζήτησε να αναλάβω την Πισπιρίγκου και μου είπε πως τα έξοδα θα τα καλύψεο ο ίδιος" και συμπλήρωσε πως "ο διοικητής το έκανε αυτό λόγω προσωπικών σχέσεων με το οικογενειακό περιβάλλον της κατηγορουμένης, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή στην υπόθεση".

Ενώ, όπως αναφέρει και στην επίσημη γραπτή δήλωσή του " ο πατέρας της Πισπιρίγκου μου τηλεφώνησε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να την αναλάβω, εγώ όμως του είπα πως δεν μπορώ να μιλώ για την υπόθεση χωρίς να με εξουσιοδοτήσει η ίδια η κ. κατηγορουμένη, χωρίς να μιλήσω με τους ήδη συνηγόρους της και χωρίς να μελετήσω ενδελεχώς την υπόθεση, κανένας όμως όρος δεν τηρήθηκε"

Για την παραίτηση των αρχικών συνηγόρων της Πισπιρίγκου δήλωσε "τίθεται θέμα δεοντολογίας, τα πράγματα τα σκέφτεσαι (ως δικηγόρος) πριν την αναλάβεις και όχι μόνο και μόνο για να εμφανιστούν σε μία τηλεοπτική εκπομπή, έτσι καταρρακώνονται οι συνθήκες μίας δίκαιης δίκης".

Μάλιστα, τόνισε πως "γίνεται λαϊκό δικαστήριο, δεν γνωρίζω αν είναι αθώς ή ένοχος, όμως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την ενοχή της για να κρατείται προσωρινά"





