Euroleague: Ο Ολυμπιακός “λύγισε” από την Αναντολού σε… νεκρό χρόνο

Σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, με συχνές εναλλαγές στο προβάδισμα του σκορ, οι Πειραιώτες τελικά ηττήθηκαν… στα σημεία από την τουρκική ομάδα.

Το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς στα 0.2΄΄ για τη λήξη έκρινε τον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final 4 της Euroleague στο Βελιγράδι, φράζοντας τον δρόμο του Ολυμπιακού για τη διεκδίκηση του τέταρτου τροπαίου της Ιστορίας του και δίνοντας στην Αναντολού Εφές την ευκαιρία για back to back τρόπαια.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 77-74 των «ερυθρόλευκων», που πλέον θα παλέψουν απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ρεάλ για την τρίτη θέση (21/5, 17:00). Στον τελικό (21/5, 20:00) η Αναντολού θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο Euroleague της Ιστορίας της απέναντι στο νικητή του clasico.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 43-42, 63-66, 74-77

Ο Βασίλιε Μίτσιτς χάλασε τη γιορτή των 11 χιλιάδων φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι. Ο Σέρβος γκαρντ με ένα απίστευτο τρίποντο στο τέλος έστειλε την Αναντολού Εφές στα... ουράνια και τον Ολυμπιακό στον «μικρό τελικό» του φάιναλ φορ της Euroleague (74-77). Η ομάδα του Πειραιά πλήρωσε ένα “black out” στην 3η περίοδο, αφού αν και επέστρεψε από το -11 (51-62), με τη γνωστή μαχητικότητα των παικτών της, εν τέλει θα κυνηγούσε στο σκορ, μέχρι να ισοφαρίσει σε 74-74 ο Χασάν Μάρτιν και στα 20΄΄ που απέμεναν... όλα πλέον ήταν θέμα τύχης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ που αν και ο πιο σταθερός παίκτης όλη τη σεζόν, απόψε δεν βοήθησε επιθετικά τον Ολυμπιακό (1/8 τρίποντα) ήταν ο παίκτης που μάρκαρε τον Μίτσιτς σε αυτήν την τελευταία επίθεση. Παρά την μεγάλη προσπάθεια, ο Βεζένκοφ δεν κατάφερε να σταματήσει τον περυσινό MVP της διοργάνωσης και την κάτοχο του τίτλου.

Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Εφές, Βασίλιε Μίτσιτς, είχε 15 πόντους (4/11 τρίποντα), ο Λάρκιν 21 (4/12) τρίποντα, 16 πρόσθεσε ο Ελίτζα Μπράιντ (4/6) και 12 ο Μπράιαν Ντάνστον.

Από τον Ολυμπιακό, από 11 πόντους είχαν οι Ντόρσεϊ, Σλούκας, Μάρτιν, 12 πρόσθεσε ο ΜακΚίσικ και 10 ο Παπανικολάου. Τα 7/25 τρίποντα (14/34 η Εφές) και οι έξι χαμένες βολές στέλνουν την ομάδα του Πειραιά στο... άχαρο παιχνίδι της 3ης θέσης.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και εδώ που έφτασαν είναι υπερήφανοι, τόσο για την πορεία του όλη τη σεζόν, όσο και για την αντίσταση που πρόβαλαν στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο 9ος τελικός του Ολυμπιακού θα περιμένει, αφού για 3ο διαδοχικό φάιναλ φορ, μετά τους “back to back” τίτλους (2012, 2013), ο στόχος της κατάκτησης της κορυφής δεν επετεύχθη.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Λάτισεβς (Λετονία), Βίλιους (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ντόρσεϊ 11 (2), Λαρεντζάκης, Φαλ 7 (1), Σλούκας 11 (1), Μάρτιν 11, Βεζένκοφ 5 (1), Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 10 (2), ΜακΚίσικ 12

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 21 (4), Μπεμπουά, Σίνγκλετον 5 (1), Μπράιαντ 16 (4), Μοερμάν, Πλάις 8, Μίτσιτς 15 (4), Άντερσον, Ντάνστον 12 (1)

