Euroleague: Η Ρεάλ νικήτρια στον “ισπανικό εμφύλιο” με Μπαρτσελόνα

H «βασίλισσα» έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και θα πάει στον τελικό με την Αναντολού, στέλνοντας την “Μπάρτσα” στο μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό.

Η άμυνα της τρίτης περιόδου, το πείσμα του Κοζέρ και το κρύο αίμα του Γιουλ χάρισαν στην Ρεάλ Μαδρίτης την πρόκριση στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague (21/5, 20:00), όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Αναντολού Εφές θα διεκδικήσει το 11ο τρόπαιο της Ιστορίας της και τρίτο μέσα σε μία επταετία.

Η ομάδα του Πάπλο Λάσο επικράτησε με 86-83 της Μπαρτσελόνα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Βελιγραδίου, πανηγυρίζοντας την πρώτη εφετινή νίκη της σε clasico. Οι «μπλαουγκράνα» θα αντιμετωπίσουν στον «μικρό τελικό» τον Ολυμπιακό (21/5, 17:00)

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 45-34, 56-60, 83-86

