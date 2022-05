Κοινωνία

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον ξυλοδαρμό της ανήλικης. Με εξώδικο κλήθηκαν να λάβουν μέτρα ο Διευθυντής και το Υπ. Παιδείας, λέει η μητέρα του κοριτσιού.

Νέα δεδομένα για την κατάσταση που επικρατεί τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, στο σχολείο του 14χρονου, θύματος bullying σύμφωνα με μαρτυρίες παιδιών, που έβαλε τέλος στην ζωή του, φέρνει στο προσκήνιο ένα βίντεο και μια καταγγελία που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο άγριος ξυλοδαρμός μιας ανήλικης, μαθήτριας του σχολείου αυτού, από ομάδα κοριτσιών και αγοριών. Αυτός μάλιστα, σύμφωνα με την μητέρα της, δεν είναι ο μόνος ξυλοδαρμός που έχει υποστεί το κορίτσι, καθώς σε βάρος της, πέρα από τα σχεδόν καθημερινά περιστατικά απειλών και άσκησης ή απειλής άσκησης βίας, υπάρχει ακόμη μια επίθεση με δυνατά χτυπήματα.

Η μητέρα της μαθήτριας, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη είπε πως «από την αρχή του 2021 άρχισαν να ενοχλούν την κόρη μου και τον Οκτώβριο συνεχίστηκαν οι επιθέσεις. Της επιτίθενται αγόρια και κορίτσια από το σχολείο, όχι από την τάξη της, επειδή νόμιζαν ότι «έδωσε» η κόρη μου τα ονόματα των παιδιών που έκαναν κατάληψη», ενώ σημείωσε πως τα περιστατικά είναι πολύ συχνά, λέγοντας χαρακτηριστικά «και στον πίσω χώρο του σχολείου την βρίζουν, την κλωτσάνε και την φτύνουν».

«Κάλεσα τον Διευθυντή, τον ενημέρωσα και του ζήτησα να καλέσει τους γονείς ορισμένων παιδιών για να βοηθήσει και μου απάντησε πως δεν μπορεί να με βοηθήσει. Τον ρώτησα αν μπορώ να κινηθώ νομικά και μου είπε φυσικά», σημείωσε η μητέρα του κοριτσιού.

Ο Δ. Φουφόπουλος, δικηγόρος της μητέρας, έκανε λόγω για συστηματικό bylluing, με επιθέσεις, ύβρεις, απειλές, σημειώνοντας πως «στην δική μας υπόθεση μιλάμε για δύο επιθέσεις. Ακούγεται στο βίντεο η δύναμη με την οποία γίνονται τα χτυπήματα από τα παιδιά στο κεφάλι του κοριτσιού».

Τόνισε πως για τα γεγονότα έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία, αναφέροντας πως «από τον Οκτώβριο έχουμε στείλει εξώδικα στο σχολείο και στο Υπ. Παιδείας. Γίνεται δεύτερος ξυλοδαρμός εντός του σχολείου. Στις 5 Νοεμβρίου κάναμε μήνυση, ζητώντας προστασία από τον Εισαγγελέα και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα και συνεχίζονται οι επιθέσεις στο κορίτσι και τώρα φθάσαμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό με τον 14χρονο».

Παρακολουθήστε το βίντεο – ντοκουμέντο και όσα είπε η μητέρα της μαθήτριας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Εκβιασμός ιερέα με φωτογραφίες

Αιγάλεω: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε βενζινάδικο - Τραυματίστηκε υπάλληλος (εικόνες)