Roland Garros: η κλήρωση για Τσιτσιπά – Σάκκαρη

Με ποιους αντιπάλους θα κάνουν πρεμιέρα οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο τουρνουά. “Πρόωρη” μάχη του Τζόκοβιτς με τον Ναδάλ.

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Νόβακ Τζόκοβιτς, και ο 13 φορές νικητής του φημισμένου Γκραν Σλαμ, Ραφαελ Ναδάλ, βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης εφόσον προκριθούν στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, όπως προέκυψε από την κλήρωση.

Πρεμιέρα απέναντι στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τη Γαλλίδα Κλάρα Μπουρέλ η Μαρία Σάκκαρη.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, που επιστρέφει στη σκηνή των Γκραν Σλαμ μετά την απέλασή του από τη Μελβούρνη και το... Αυστραλιανό Όπεν μετά την απόφασή του να μην εμβολιαστεί κατά του COVID-19, θα εκκινήσει την εκστρατεία του απέναντι στον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα. Ο Σέρβος κληρώθηκε στην πιο δύσκολη... διαδρομή, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ναδάλ, ενώ μάχη στα προημιτελικά ελλοχεύει και για τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ενδέχεται να βρει στο δρόμο του το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το Γαλλικό Όπεν θα λειτουργήσει με πλήρη δυναμικότητα για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια ,μετά τη διακοπή των δύο τελευταίων τουρνουά λόγω της πανδημίας COVID-19.

«Είναι καταπληκτικό να βλέπεις όλους τους φιλάθλους που έχουν ήδη έρθει εδώ για τις προκρίσεις», είπε ο Τζόκοβιτς, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή κλήρωσης του Ρολάν Γκαρός.

Ο περυσινός δευτεραθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει έναν δύσκολο αγώνα πρώτου γύρου, απέναντι στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι, ο οποίος πέρυσι απέκλεισε τον Τζόκοβιτς στα πέντε σετ στον τέταρτο γύρο. Αν προκριθεί ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Λούκας Πούιγ ή έναν παίκτης από τα προκριματικά, ενώ στα προημιτελικά πιθανότερος αντίπαλος του θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

Το Νο2 του κόσμου, Ντανιίλ Μεντβέντεφ ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Αντρέι Ρούμπλεφ στους προημιτελικούς καθώς άναψε το πράσινο φως της συμμετοχής των Ρώσων, παρά την εισβολή της χώρας τους στην Ουκρανία.

Στην κλήρωση των γυναικών, το καυτό φαβορί Ίγκα Σβιόντεκ, που θέλει να εξασφαλίσει τον δεύτερο τίτλο της στο Γαλλικό Όπεν σε τρία χρόνια, θα βρει στις «16», αν προκριθεί, την πρώην πρωταθλήτρια Γελένα Οσταπένκο. Η Οσταπένκο ήταν η τελευταία τενίστρια που κέρδισε την Πολωνή και Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη πριν ξεκινήσει το αήττητο σερί 28 αγώνων της, κερδίζοντας πέντε τίτλους πριν από την έναρξη του Γαλλικού Όπεν την Κυριακή.

Η Μαρία Σάκκαρη κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό, όπερ σημαίνει ότι δεν θα τεθεί αντιμέτωπη με Ίγκα Σβιόντεκ μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο4 του ταμπλό, θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Γαλλίδα Κλάρα Μπουρέλ (Νο95 του κόσμου), ενώ στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Καρόλ Μονέ-Κριστίνα Μούχοβα...

Η υπερασπίστρια του τίτλου Μπάρμπορα Κρεϊτζίκοβα βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης στις «16» με την πρώην Νο1 Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Ναόμι Οσάκα, η οποία αποχώρησε από το τουρνουά πέρυσι, μετά τα προβλήματα ψυχικής υγείας που παρουσίασε, κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα.

