Ρούλα Πισπιρίγκου - Κούγιας: θα αναλάβω την υπεράσπιση, αν έτσι βοηθήσω την Δικαιοσύνη (βίντεο)

Τι είπε ο ποινικολόγος για την πολύκροτη υπόθεση και την αποκάλυψη για τον διοικητή νοσοκομείου, που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον υπέρ της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου.

Ο ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για όσα υποστήριξε την Πέμπτη, σχετικά με την Ρούλα Πισπιρίγκου και τις δύο προσεγγίσεις που δέχθηκε για να αναλάβει την υπεράσπιση της, επανέλαβε πως η μία έγινε από διοικητή νοσοκομείου της Αθήνας, που προσφέρθηκε να πληρώσει και την αμοιβή του δικηγόρου.

Ο ποινικολόγος, αφού διευκρίνισε πως το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι διοικητής σε νοσοκομείο που σχετίζεται με κάποιον τρόπο με την υπόθεση, πχ. νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκε κάποιο από τα παιδιά της οικογένειας, είπε πως η σχέση του ανθρώπου αυτού με την κατηγορούμενη είναι οικογενειακή και από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον του.

Πάντως, σε μια αισθητή διαφοροποίηση του από όσα υποστήριζε μέχρι τώρα γραπτώς ή σε συνεντεύξεις του, όπως αυτή στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 της Πέμπτης, ο Αλέξης Κούγιας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί τελικώς στην υπεράσπιση της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

Προϋπόθεση για αυτό είναι τελικώς να συντρέξουν οι τρεις όροι και προϋποθέσεις που έχει θέσει, που είναι η απευθείας συνομιλία του με την Ρούλα Πισπιρίγκου, η συναίνεση των δύο υφιστάμενων συνηγόρων της για σύμπραξη μαζί του και η ανάγνωση όλης της δικογραφίας, ώστε να αντιληφθεί εάν και πόσα περιθώρια υπάρχουν για να συμβάλλει στην υπεράσπιση της και στην αποκάλυψη της αλήθειας από το δικαστήριο, ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τον Αλέξη Κούγια και την συνομιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

