Βαγγέλης Παπαθανασίου: η ΜΕΘ, η Αργώ και το παράπονο για την γενέτειρα του (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η ανιψιά του συνθέτη, Ελένη Παπαθανασίου για το τελευταίο διάστημα της ζωής του και τους λόγους για τους οποίους είχε 15 χρόνια να επισκεφθεί την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η ανιψιά του, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, Ελένη Παπαθανασίου, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου «νοσηλευόταν αρκετούς μήνες στην Εντατική από τον κορονοϊό και από τον κορονοϊό έφυγε δυστυχώς».

Όπως είπε για τον θείο της, με τον οποίο μοιάζουν φυσιογνωμικά, «είναι μια απώλεια για όλον τον κόσμο. Τα γνώρισε όλα στην ζωή του. Τιμήθηκε όσο κανείς σε όλον τον πλανήτη. Παρέμεινε σεμνός και απέφευγε την δημοσιότητα, γιατί δεν την είχε ανάγκη».

Ωστόσο, εκφράζοντας το μεγάλο παράπονο που είχε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από την γενέτειρα του, η ανιψιά του είπε πως «ο Βόλος δεν τον τίμησε όπως και όταν έπρεπε. Το 2007, στο τελευταίο ταξίδι του στον Βόλο, που είχε έρθει με κορυφαίους επιστήμονες της NASA, του είχαν αρνηθεί να πάει μια βόλτα με την «ΑΡΓΩ» (σημ: το αντίγραφο της τριήρους) και από τότε πείσμωσε και δεν ήρθε ξανά στον Βόλο».

Ακόμη, όπως σημείωσε, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε μεγάλο ενδιαφέρον για πολλές Τέχνες και πέραν της μουσικής, είχε κάνει την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του το 1997, στο Καλλιμάρμαρο, ενώ είχε ταλέντο και στην ζωγραφική και μάλιστα πίνακες του φιλοξενούνται σε μερικές από τις σημαντικότερες γκαλερί του πλανήτη.

Παρακολουθήστε όσα είπε η Ελένη Παπαθανασίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου: