Δίκη Τοπαλούδη: η απόφαση του Εφετείου

Η απόφαση του Εφετείου για τους δράστες της δολοφονίας της Ελένη Τοπαλούδη.

Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.



Δικαστές και ένορκοι ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση έκριναν πως ο 26χρονος Ροδίτης και ο 24χρονος φίλος του αλβανικής καταγωγής βίασαν από κοινού τη φοιτήτρια στην εξοχική οικία του Ροδίτη και αφού πρώτα τη χτύπησαν βάναυσα επειδή αντιστάθηκε τη μετέφεραν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε απόκρημνη περιοχή και την έριξαν στη θάλασσα.



Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για:

ομαδικό βιασμό από δύο δράστες

ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το δικαστήριο απέρριψε αυτοτελείς ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.



Η διαδικασία συνεχίζεται με τα αιτήματα περί της χορήγησης ελαφρυντικών στους δύο καταδικασθέντες.





Στο άκουσμα της απόφασης ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη ξέσπασε σε κλάματα. Η μητέρα της παρέμεινε εκτός αίθουσας.



Στο Εφετείο από νωρίς το πρωί έχουν συγκεντρωθεί μέλη γυναικείων οργανώσεων και μητέρες γυναικών που έχουν δολοφονηθεί από τους συντρόφους τους προκειμένου να συμπαρασταθούν στους γονείς της άτυχης φοιτήτριας.

Στο πλευρό της οικογένειας Τοπαλούδη βρίσκεται και η Μάγδα Φύσσα, ενώ στη δικαστική αίθουσα βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης και ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25 Κρίτων Αρσένης.

