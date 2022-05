Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – Έρευνα διέταξε ο Πλεύρης

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της καταγγελίας για τον άνδρα που έφυγε από την ζωή. Τι προέκυψε από την νεκροτομή της σορού, ως προς τα αίτια θανάτου του 43χρονου

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μίλησε την Παρασκευή ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, τεχνικός σύμβουλος των συγγενών του 43χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη, αλλά ο θάνατος του έγινε αντιληπτός μετά από 10 ώρες, διάστημα στο οποίο ο άτυχος άνδρας βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα σε χώρο αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως είπε ο ιατροδικαστής, από την νεκροψία – νεκροτομή που έχει γίνει, προέκυψε ως πιθανότερη αιτία θανάτου η φλεβική θρόμβωση που κατέληξε σε πνευμονική εμβολή.

Όπως προσέθεσε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, «από το ιστορικό προκύπτει πως ένιωσε πόνο και γι’ αυτό ζήτησε ασθενοφόρο για να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί όμως, από τα στοιχεία που έχουμε, δεν έχουν γίνει εξετάσεις αίματος ή απεικονιστικές εξετάσεις, για να μπορέσει να προκύψει ότι είναι ασφαλής και μπορεί να γυρίσει σπίτι του», σημειώνοντας, σύμφωνα και με τα μέλη της οικογένειας του 43χρονου, πως έστω αν κάποιος απλώς μετρούσε το επίπεδο του οξυγόνου του άτυχου άνδρα, θα είχε υπάρξει κινητοποίηση των γιατρών και ο άνδρας πιθανότατα θα βρισκόταν εν ζωή.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα για τα αίτια θανάτου του 43χρονου στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Τι αναφέρει η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 43χρονος πήγε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την 1η Απριλίου με πόνο στο πόδι.

Εκεί, τον εξέτασε χειρουργός του νοσοκομείου ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό και ότι μπορούσε να φύγει. Ωστόσο ο 43χρονος αντέδρασε, καθώς εξακολουθούσε να μην νιώθει καλά και σύμφωνα με την καταγγελία, προκλήθηκε και ένταση με το ιατρικό προσωπικό.

Όταν ανέβηκαν οι τόνοι και εκείνος αρνήθηκε να αποχωρήσει τότε κλήθηκαν οι σεκιούριτι του Παπανικολάου, οι οποίοι απαίτησαν να απομακρυνθεί από τον χώρο! Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι δεν θα φύγει από το νοσοκομείο και επέλεξε να καθίσει σε καρέκλα στον θάλαμο με τα επείγοντα του Παπανικολάου, όπου περίπου μιάμιση ώρα αργότερα κατέληξε. Το τραγικό είναι ότι η σορός του εντοπίστηκε πολλές ώρες μετά και συγκεκριμένα περίπου στις 11 το πρωί, όταν άλλαξε η βάρδια του ιατρικού προσωπικού.

Επειδή ο 43χρονος δεν είχε στοιχεία ταυτότητας πάνω του, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, όπου έσπευσε στο σημείο έπειτα από ενημέρωση του νοσοκομείου ότι στον θάλαμο βρίσκεται ένας νεκρός άνδρας. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ αναζητούσαν την ταυτότητα του θύματος, με αποτέλεσμα να καλέσουν όλους τους συγγενείς των ατόμων που είχαν προσέλθει στα επείγοντα εκείνη τη βραδιά. Μετά από επικοινωνία με το προσωπικό του νοσοκομείου -και ενώ αναζητείται και ο γιατρός που έδωσε το εξιτήριο- καλούνται τελικά συγγενείς του 43χρονου να μεταβούν στο Παπανικολάου για αναγνώριση της σορού.

Ο αδελφός του θύματος, Ανδρέας Καμπάκας δηλώνει σοκαρισμένος για τον θάνατο του άτυχου άνδρα, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι νωρίτερα συνομιλούσαν για έναν απλό πόνο στο πόδι και λίγες ώρες μετά έμαθε ότι ο 43χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην καρέκλα! «Αν του έπαιρναν οξυγόνο ή αν έκαναν έναν έλεγχο με στηθοσκόπιο θα καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Δεν τηρήθηκε τίποτα από το πρωτόκολλο και κατέληξε».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι γιατροί του νοσοκομείου δεν επέτρεπαν αρχικά να γίνει η αναγνώριση, επικαλούμενοι λόγους covid, τονίζοντας ότι ο 43χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό. Όμως, από την νεκροψία – νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε οκτώ ημέρες αργότερα και μετά από υπογεγραμμένο χαρτί εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος άνδρας δεν νοσούσε από κορονοϊό, ενώ και οι τυπικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη έγιναν σε απλό θάλαμο και όχι σε μονάδα covid.

Η οικογένεια του θύματος όταν υπέγραψε την αναγνώριση του 43χρονου δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

