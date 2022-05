Τεχνολογία - Επιστήμη

Βαγγέλης Παπαθανασίου – Έλον Μασκ: Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκινητικό αντίο του Έλον Μασκ στον μεγάλο συνθέτη που έφυγε από τη ζωή.

Ο Έλον Μασκ ήταν μεταξύ αυτών που αποχαιρέτισαν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η είδηση του πολυβραβευμένου διεθνή Έλληνα συνθέτη κάνει το γύρο του κόσμου, με τα μεγαλύτερα ΜΜΕ να του κάνουν αφιερώματα.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

Λίγες ώρες αργότερα ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης της Tesla, SpaceX και πλέον και του Twitter με ανάρτησή του αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

«Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, κι αγγέλων φτερουγίσματα ας σε νανουρίζουν» έγραψε ο Έλον Μασκ, αποχαιρετώντας τον Vangelis.

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41 — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)