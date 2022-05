Life

“Το Πρωινό”: καταγγελία φοιτητή για bullying από τους γονείς του… “επειδή είμαι gay” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή ο φοιτητής που καταγγέλλει πως δέχεται ψυχολογική βία και απειλές από τον πατέρα του και όχι μόνο, από την ημέρα που ανακοίνωσε στην οικογένεια του πως είναι ομοφυλόφιλος.

Αίσθηση προκαλεί η νέα καταγγελία για περιστατικό bullying με θύμα έναν 24χρονο φοιτητή από την Εύβοια που ζει στου Ζωγράφου και καταγγελλόμενους ως δράστες τους γονείς του και κυρίως τον πατέρα του, ο οποίος ασκεί ψυχολογική βία και εκστομίζει απειλές για την ζωή του παιδιού του, από την ημέρα εκείνη, την περίοδο των Εορτών των Χριστουγέννων, κατά την οποία ο νεαρός αποκάλυψε στους γονείς του πως είναι ομοφυλόφιλος.

Το θέμα έγινε γνωστό από ανάρτηση του φοιτητή, αφού δέχθηκε επίσκεψη στο σπίτι του στου Ζωγράφου, από τον πατέρα του, ο οποίος, όπως υποστηρίζει με ύβρεις και φωνές, απείλησε τον γιό του και όχι μόνο.

Στην ανάρτηση του στα social media, ο φοιτητής ψάχνοντας καινούριο σπίτι, όπου θα μπορεί να μείνει μαζί με τον γάτο του, αναφέρει, μεταξύ άλλων, «είμαι παιδί ενδοοικογενειακής βίας. Εχθές ο ίδιος μου ο πατέρας ήρθε και με απείλησε και δεν πείστηκα ότι θα μείνει στις απειλές με την ίδια μου τη ζωή όντας ομοφυλόφιλος. Δε θα κάτσω εδώ να σχολιάσω και να συζητήσω αυτή την απαίσια κοινωνία που ζω, δε με νοιάζει αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας».

Την Παρασκευή παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», συνομιλία του δημοσιογράφου Θάνου Βάγιου με τον φοιτητή, ο οποίος, μεταξύ άλλων, του είπε τα εξής:

«Όλα ξεκίνησαν από τα Χριστούγεννα, από τον Δεκέμβριο που τους ανακοίνωσα την επιλογή μου και από τότε απλά άρχισε απλά άρχισε να κλιμακώνεται αυτό το φαινόμενο. Όλο να προσπαθούν να με πανικοβάλλουνε, να με κάνουν να νιώσω ψυχολογικά άσχημα… Είχα την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν, έγιναν κάποιες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με τη μητέρα μου, να τους εξηγήσω ότι «ξέρετε καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο αλλά τελικά τι σας νοιάζει; Η γνώμη του χωριού η σας νοιάζει για εμένα;». «Μα για σένα νοιαζόμαστε αλλά δεν είναι καλό αυτό που είσαι». Προσπαθούσαν να με επηρεάσουν ψυχολογικά να μου λένε «και τι είναι αυτά και πως είσαι και τι θα απογίνεις» και με κάνανε να νιώθω με πολλούς τρόπους άσχημα.

Kυρίως οι επαφές μας δεν ήταν ποτέ κοντινές, πάντα από το τηλέφωνο το οποίο κρατούσε λίγα δευτερόλεπτα με τη μητέρα μου που μιλούσα, η οποία δεν άντεχε ούτε αυτή να το αποδεχτεί και «μας έχεις αρρωστήσει και τι σου έχουμε κάνει και γιατί όλα αυτά και ποιος σε παρέσυρε κι εσύ δεν ήσουνα έτσι». Σαν να χρωστάω κάποιο λογαριασμό, σα να ‘χω κάνει κάτι ας πούμε. Μετά από τόσους μήνες εγώ αποφάσισα και την είχα προειδοποιήσει ότι εφόσον κάθε φορά που με παίρνεις τηλέφωνο εγώ νιώθω άσχημα και ψυχολογικά δεν με βοηθάς κάπου, αποφασίζω απλά ότι δεν θα το αποδεχτείτε ποτέ, σας κλείνω το τηλέφωνο και δεν σας ξαναμιλάω ποτέ.

Σε επισκέφτηκαν και στο σπίτι μέσα στο διάστημα αυτό;

Πριν ένα μήνα είχε έρθει μητέρα μου πρώτα την οποία την έδιωξα γιατί πολύ απλά άρχισε να μου κάνει από κοντά απλά ψυχολογικό πόλεμο. Έπειτα από λίγο καιρό με επισκέφτηκε ο πατέρας μου το Μεγάλο Σάββατο. «Τώρα» λέει «ήρθα ήρεμος, την άλλη φορά ξέρεις αν μου γυρίσει το μάτι τι μπορεί να κάνω;».

Και μετά ήρθε η προχθεσινή μέρα που με ξανά επισκέφτηκε εκείνος, άρχισε να εξοργίζεται, δεν ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση, να ακούσω τα ίδια λόγια, δε μου άξιζε…

Σε απείλησε;

Ναι! Άρχισε να φωνάζει και να λέει «παλιοπ@@@@@ θα σας σκοτώσω, θα σας εξαφανίσω όλους, θα σε σκοτώσω» και άρχισε να το επαναλαμβάνει πάρα μα πάρα πολλές φορές μέχρι που εγώ πραγματικά τα πίστεψα και τρομοκρατήθηκα… Του είπα να φύγει και δεν έφευγε και επειδή ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια, έφυγα μόνος μου πήγα κάπου μακριά και γύρισα μετά από κάποιες ώρες.

Aδέρφια έχεις;

Έχω έναν μεγαλύτερο. Είπε απλά ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό που έχω και να μη το πω στους γονείς μου γιατί θα τους σκοτώσω, θα τους πεθάνω δηλαδή από τη στεναχώρια και από την ντροπή…»

Ειδήσεις σήμερα:

Βαγγέλης Παπαθανασίου: η ΜΕΘ, η Αργώ και το παράπονο για την γενέτειρα του (βίντεο)

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)