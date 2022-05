Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τουρκία: Διαφορετική στρατηγική για Φινλανδία και Σουηδία

Οι πηγές ασφαλείας της Τουρκίας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Διατηρεί την αρνητική στάση της απέναντι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, ενώ έχει στραφεί σε μία πιο μετριοπαθή όσο αφορά στη Φινλανδία, όπως αναφέρουν πηγές ασφαλείας.

Η Άγκυρα έχει καθορίσει ξεχωριστό οδικό χάρτη για τις δύο χώρες σε αυτή τη διαδικασία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών πρόκειται να βρεθούν στην Άγκυρα.

Ωστόσο χθες ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας: «Θα πούμε όχι σε αυτές τις δύο χώρες».

Σε δηλώσεις του έπειτα από την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε: «Είπαν ότι θεωρούν το PKK τρομοκρατική οργάνωση, οπότε γιατί δεν θεωρείτε το YPG (Κούρδοι Συρίας) τρομοκρατική οργάνωση; Το YPG είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που γεννήθηκε από το PKK. Ακόμη και οι ΗΠΑ τους δίνουν πολλές ευκαιρίες για διαπραγματεύσεις. Αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις κάνουν κάθε είδους διαδήλωση ειδικά στην Γερμανία, τη Σουηδία και την Γαλλία.

Τους τα είπαμε και σε διμερείς συναντήσεις και παρουσιάσαμε έγγραφα. Κοιτάξτε, αυτές είναι τρομοκρατικές οργανώσεις, τα εγκλήματά τους είναι προφανή», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Το γεγονός ότι έκαναν κέντρο τους το Καντίλ είναι ένας αναμφισβήτητα είναι ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατία, αλλά η Δύση δυστυχώς το κρύβει. Όταν λέμε ‘δώστε μας αυτούς τους τρομοκράτες’, δεν μας τους δίνουν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που χρειάζεται.

O Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «εφόσον διαθέτουμε έγγραφα και πληροφορίες για αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τις ευαισθησίες του ΝΑΤΟ κατά της τρομοκρατίας και από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι οργανισμός ασφαλείας, δεν μπορούμε να πούμε ‘ναι’ στην ένταξη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης στο ΝΑΤΟ Το λέω για τη Σουηδία και για τη Φινλανδία. Αλλά και στα κοινοβούλια των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ κάνουν ομιλίες και τους δίνουν βήμα ή τους προμηθεύουν με όπλα και πυρομαχικά».

